Губернатор Югры Наталья Комарова 9 мая приняла участие в пробеге ретроавтомобилей. Видео с главой округа в легендарной черной «Волге» снял корреспондент URA.RU в Сургуте.
«Комарова прибыла в Сургут после обеда. Она встретилась с членами клуба военно-исторической реконструкции, возложила цветы к Мемориалу славы с и. о. главы города Людмилой Батраковой и представителями местного политического истеблишмента. Затем на легендарном ГАЗ-21 губернатор отправилась в пробег с колонной ретроавтомобилей», — сообщает журналист агентства.
Губернатор Комарова за 5 часов облетела весь ХМАО. Начав День Победы с возложения цветов в Ханты-Мансийске, она прибыла в Нижневартовск, где на «стене памяти» оставила фото своего деда, участвовавшего в обороне Севастополя.
Ранее URA.RU писало о пробеге ретроавтомобилей в Сургуте. Посмотреть, как жители других городов Югры отмечают 9 Мая, можно в нашей онлайн-трансляции.
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