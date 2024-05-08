08 мая 2024

Губернатор ХМАО в День Победы стала участницей пробега ретроавтомобилей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Югры в День Победы прокатилась в легендарной черной «Волге»
Губернатор Югры в День Победы прокатилась в легендарной черной «Волге» Фото:
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Югра отмечает День Победы — 2024

Губернатор Югры Наталья Комарова 9 мая приняла участие в пробеге ретроавтомобилей. Видео с главой округа в легендарной черной «Волге» снял корреспондент URA.RU в Сургуте.

«Комарова прибыла в Сургут после обеда. Она встретилась с членами клуба военно-исторической реконструкции, возложила цветы к Мемориалу славы с и. о. главы города Людмилой Батраковой и представителями местного политического истеблишмента. Затем на легендарном ГАЗ-21 губернатор отправилась в пробег с колонной ретроавтомобилей», — сообщает журналист агентства.

Губернатор Комарова за 5 часов облетела весь ХМАО. Начав День Победы с возложения цветов в Ханты-Мансийске, она прибыла в Нижневартовск, где на «стене памяти» оставила фото своего деда, участвовавшего в обороне Севастополя.

Ранее URA.RU писало о пробеге ретроавтомобилей в Сургуте. Посмотреть, как жители других городов Югры отмечают 9 Мая, можно в нашей онлайн-трансляции.

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Губернатор Югры Наталья Комарова 9 мая приняла участие в пробеге ретроавтомобилей. Видео с главой округа в легендарной черной «Волге» снял корреспондент URA.RU в Сургуте. «Комарова прибыла в Сургут после обеда. Она встретилась с членами клуба военно-исторической реконструкции, возложила цветы к Мемориалу славы с и. о. главы города Людмилой Батраковой и представителями местного политического истеблишмента. Затем на легендарном ГАЗ-21 губернатор отправилась в пробег с колонной ретроавтомобилей», — сообщает журналист агентства. Губернатор Комарова за 5 часов облетела весь ХМАО. Начав День Победы с возложения цветов в Ханты-Мансийске, она прибыла в Нижневартовск, где на «стене памяти» оставила фото своего деда, участвовавшего в обороне Севастополя. Ранее URA.RU писало о пробеге ретроавтомобилей в Сургуте. Посмотреть, как жители других городов Югры отмечают 9 Мая, можно в нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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