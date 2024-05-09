Политолог Потуремский: Россия показала провал Запада в попытках изолировать РФ

09 мая 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Союзники России посетили Парад Победы в Москве Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году Запад не смог изолировать Россию от всего мира, что в очередной раз подтвердилось визитом лидеров дружественных стран на парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Основной просчет Запада — это то, что Россию удастся изолировать от всего мира, буквально отменить. Этого не произошло и вряд ли могло произойти. Сейчас есть страны, которые сохраняют смысл и наследие Великой Победы, и те, кто пытаются пересмотреть, переиначить и представить совсем по-другому эти события. Понятно, что Россия сейчас не одна, у нашей страны есть международные связи и поддержка. Это, безусловно имеет большое значение. То есть попытка представить Россию как страну изгоя, как „империю зла“, она явно провалилась», — сказал Виктор Потуремский. Статья по теме Путин формирует новую антинацистскую коалицию Единение и поддержка ощущается не только со стороны других стран, но и внутри России, отметил политолог. «Значение праздника, отношение к нему сохраняется. Это подтверждают социологические замеры (по данным недавнего опроса ВЦИОМ, 61% россиян считают День Победы самым важным праздником — прим. ред.). Историческая память воспроизводится внутри общества. Это действительно была настоящая народная война, коснувшаяся практически всех семей, живущих в современной России», — продолжил эксперт. События спецоперации усилили значение этого праздника, уверен собеседник агентства. «Прежде всего, есть запрос на суверенитет, на сохранение страны России, на то, что мы способны выстоять, противостоять, на то, что правда на нашей стороне. То, что касается влияния на этот праздник событий в связи с СВО, то, безусловно, события, происходящие вокруг России, усиливают значение Дня Победы», — подчеркнул Потуремский. В России 9 мая традиционно прошел парад Победы. Его посетили лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. Участие в параде приняли не только ветераны Великой Отечественной войны, но и спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что наша страна чтит отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции и никогда не забудет общую борьбу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад не смог изолировать Россию от всего мира, что в очередной раз подтвердилось визитом лидеров дружественных стран на парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Основной просчет Запада — это то, что Россию удастся изолировать от всего мира, буквально отменить. Этого не произошло и вряд ли могло произойти. Сейчас есть страны, которые сохраняют смысл и наследие Великой Победы, и те, кто пытаются пересмотреть, переиначить и представить совсем по-другому эти события. Понятно, что Россия сейчас не одна, у нашей страны есть международные связи и поддержка. Это, безусловно имеет большое значение. То есть попытка представить Россию как страну изгоя, как „империю зла“, она явно провалилась», — сказал Виктор Потуремский. Единение и поддержка ощущается не только со стороны других стран, но и внутри России, отметил политолог. «Значение праздника, отношение к нему сохраняется. Это подтверждают социологические замеры (по данным недавнего опроса ВЦИОМ, 61% россиян считают День Победы самым важным праздником — прим. ред.). Историческая память воспроизводится внутри общества. Это действительно была настоящая народная война, коснувшаяся практически всех семей, живущих в современной России», — продолжил эксперт. События спецоперации усилили значение этого праздника, уверен собеседник агентства. «Прежде всего, есть запрос на суверенитет, на сохранение страны России, на то, что мы способны выстоять, противостоять, на то, что правда на нашей стороне. То, что касается влияния на этот праздник событий в связи с СВО, то, безусловно, события, происходящие вокруг России, усиливают значение Дня Победы», — подчеркнул Потуремский. В России 9 мая традиционно прошел парад Победы. Его посетили лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. Участие в параде приняли не только ветераны Великой Отечественной войны, но и спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что наша страна чтит отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции и никогда не забудет общую борьбу.