Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России

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Владимир Зеленский пропал из базы розыска российских правоохранителей Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко пропали из розыска базы данных МВД РФ. Это следует из сведений на сайте Министерства внутренних дел.

При вводе имен нынешнего и бывшего президентов Украины в базе МВД на сайте пишут: «По вашему запросу нет информации». Причины удаления данных пока неизвестны. О пропаже сведений сообщил ТАСС.

Зеленского и Порошенко объявили в розыск 4 мая. Кроме них МВД начало разыскивать командование Вооруженными силами Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко пропали из розыска базы данных МВД РФ. Это следует из сведений на сайте Министерства внутренних дел. При вводе имен нынешнего и бывшего президентов Украины в базе МВД на сайте пишут: «По вашему запросу нет информации». Причины удаления данных пока неизвестны. О пропаже сведений сообщил ТАСС. Зеленского и Порошенко объявили в розыск 4 мая. Кроме них МВД начало разыскивать командование Вооруженными силами Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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