Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России

Владимир Зеленский пропал из базы розыска российских правоохранителей
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко пропали из розыска базы данных МВД РФ. Это следует из сведений на сайте Министерства внутренних дел.
При вводе имен нынешнего и бывшего президентов Украины в базе МВД на сайте пишут: «По вашему запросу нет информации». Причины удаления данных пока неизвестны. О пропаже сведений сообщил ТАСС.
Зеленского и Порошенко объявили в розыск 4 мая. Кроме них МВД начало разыскивать командование Вооруженными силами Украины.
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