В мире Украина Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России 09 мая 2024 в 18:01 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский пропал из базы розыска российских правоохранителей Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко пропали из розыска базы данных МВД РФ. Это следует из сведений на сайте Министерства внутренних дел. При вводе имен нынешнего и бывшего президентов Украины в базе МВД на сайте пишут: «По вашему запросу нет информации». Причины удаления данных пока неизвестны. О пропаже сведений сообщил ТАСС. Зеленского и Порошенко объявили в розыск 4 мая. Кроме них МВД начало разыскивать командование Вооруженными силами Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко пропали из розыска базы данных МВД РФ. Это следует из сведений на сайте Министерства внутренних дел. При вводе имен нынешнего и бывшего президентов Украины в базе МВД на сайте пишут: «По вашему запросу нет информации». Причины удаления данных пока неизвестны. О пропаже сведений сообщил ТАСС. Зеленского и Порошенко объявили в розыск 4 мая. Кроме них МВД начало разыскивать командование Вооруженными силами Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям