Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Берлине

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Парад в Пышме. Екатеринбург, бессмертный полк
В Германии жители массово организовали акцию «Бессмертный полк» Фото:
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День Победы в России в 2024 году

В Берлине сотни человек собрались в парке Тиргартен для участия в акции «Бессмертный полк». В ходе мероприятия участники возложили цветы к мемориалу падшим воинам. Об этом сообщают журналисты с места события.

«Сотни человек, по приблизительной оценке, присоединились к „Бессмертному полку“ в Берлине в День Победы», — передает корреспондент ТАСС. В ходе акции участники пришли в парке со Знаменами Победы, также они распевали военные советские песни.

При этом отмечается, что полицейские пускали к мемориалу жителей маленькими группами и только при их сопровождении. Это вызвало волну возмущений среди участников. Некоторые россияне поделились с журналистами, что хоть и живут сейчас в Германии, каждый год на 9 Мая они приходят к мемориалу павшим воинам и участвуют в патриотических акциях.

Бессмертный полк — это международная акция, которая отмечается по всему миру, сообщает RT. Для россиян она имеет особое значение, передает телеканал 360. За несколько дней до Дня Победы жители Нью-Йорка также организовали шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Они прошлись по Бруклинскому мосту.

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В Берлине сотни человек собрались в парке Тиргартен для участия в акции «Бессмертный полк». В ходе мероприятия участники возложили цветы к мемориалу падшим воинам. Об этом сообщают журналисты с места события. «Сотни человек, по приблизительной оценке, присоединились к „Бессмертному полку“ в Берлине в День Победы», — передает корреспондент ТАСС. В ходе акции участники пришли в парке со Знаменами Победы, также они распевали военные советские песни. При этом отмечается, что полицейские пускали к мемориалу жителей маленькими группами и только при их сопровождении. Это вызвало волну возмущений среди участников. Некоторые россияне поделились с журналистами, что хоть и живут сейчас в Германии, каждый год на 9 Мая они приходят к мемориалу павшим воинам и участвуют в патриотических акциях. Бессмертный полк — это международная акция, которая отмечается по всему миру, сообщает RT. Для россиян она имеет особое значение, передает телеканал 360. За несколько дней до Дня Победы жители Нью-Йорка также организовали шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Они прошлись по Бруклинскому мосту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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