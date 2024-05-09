Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Берлине

09 мая 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

В Германии жители массово организовали акцию «Бессмертный полк» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году В Берлине сотни человек собрались в парке Тиргартен для участия в акции «Бессмертный полк». В ходе мероприятия участники возложили цветы к мемориалу падшим воинам. Об этом сообщают журналисты с места события. «Сотни человек, по приблизительной оценке, присоединились к „Бессмертному полку“ в Берлине в День Победы», — передает корреспондент ТАСС. В ходе акции участники пришли в парке со Знаменами Победы, также они распевали военные советские песни. При этом отмечается, что полицейские пускали к мемориалу жителей маленькими группами и только при их сопровождении. Это вызвало волну возмущений среди участников. Некоторые россияне поделились с журналистами, что хоть и живут сейчас в Германии, каждый год на 9 Мая они приходят к мемориалу павшим воинам и участвуют в патриотических акциях. Бессмертный полк — это международная акция, которая отмечается по всему миру, сообщает RT. Для россиян она имеет особое значение, передает телеканал 360 . За несколько дней до Дня Победы жители Нью-Йорка также организовали шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Они прошлись по Бруклинскому мосту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Берлине сотни человек собрались в парке Тиргартен для участия в акции «Бессмертный полк». В ходе мероприятия участники возложили цветы к мемориалу падшим воинам. Об этом сообщают журналисты с места события. «Сотни человек, по приблизительной оценке, присоединились к „Бессмертному полку“ в Берлине в День Победы», — передает корреспондент ТАСС. В ходе акции участники пришли в парке со Знаменами Победы, также они распевали военные советские песни. При этом отмечается, что полицейские пускали к мемориалу жителей маленькими группами и только при их сопровождении. Это вызвало волну возмущений среди участников. Некоторые россияне поделились с журналистами, что хоть и живут сейчас в Германии, каждый год на 9 Мая они приходят к мемориалу павшим воинам и участвуют в патриотических акциях. Бессмертный полк — это международная акция, которая отмечается по всему миру, сообщает RT. Для россиян она имеет особое значение, передает телеканал 360. За несколько дней до Дня Победы жители Нью-Йорка также организовали шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Они прошлись по Бруклинскому мосту.