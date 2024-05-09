Хакеры взломали телеканалы на Украине для показа парада Победы в Москве

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Хакеры взломали эфиры украинских каналов Фото:
новость из сюжета
День Победы в России в 2024 году

На Украине местные телеканалы подверглись кибератаке, из-за чего эфир прервался на показ парада Победы в Москве. Об этом сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

«Хакеры взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и „Интер“ и запустили трансляцию парада Победы в Москве», — передает данные нацсовета РБК. Уточняется, что уже через 18 минут последствия кибератаки были устранены.

Украинцы наблюдали за российским парадом с 10:00 до 10:18 (время совпадает с московским). Так, telegram-канал «Одесса INFO» в 10:10 сообщал, что столичное мероприятие показывают на всех украинских телеканалах.

Сообщалось, что также кибератаке подверглась латвийская телекомпания Balticom. Из-за этого жители европейской страны также наблюдали за шествием военных и техники РФ.

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На Украине местные телеканалы подверглись кибератаке, из-за чего эфир прервался на показ парада Победы в Москве. Об этом сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. «Хакеры взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и „Интер“ и запустили трансляцию парада Победы в Москве», — передает данные нацсовета РБК. Уточняется, что уже через 18 минут последствия кибератаки были устранены. Украинцы наблюдали за российским парадом с 10:00 до 10:18 (время совпадает с московским). Так, telegram-канал «Одесса INFO» в 10:10 сообщал, что столичное мероприятие показывают на всех украинских телеканалах. Сообщалось, что также кибератаке подверглась латвийская телекомпания Balticom. Из-за этого жители европейской страны также наблюдали за шествием военных и техники РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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