Хакеры взломали телеканалы на Украине для показа парада Победы в Москве

На Украине местные телеканалы подверглись кибератаке, из-за чего эфир прервался на показ парада Победы в Москве. Об этом сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
«Хакеры взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и „Интер“ и запустили трансляцию парада Победы в Москве», — передает данные нацсовета РБК. Уточняется, что уже через 18 минут последствия кибератаки были устранены.
Украинцы наблюдали за российским парадом с 10:00 до 10:18 (время совпадает с московским). Так, telegram-канал «Одесса INFO» в 10:10 сообщал, что столичное мероприятие показывают на всех украинских телеканалах.
Сообщалось, что также кибератаке подверглась латвийская телекомпания Balticom. Из-за этого жители европейской страны также наблюдали за шествием военных и техники РФ.
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