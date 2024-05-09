Хакеры взломали телеканалы на Украине для показа парада Победы в Москве

09 мая 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Хакеры взломали эфиры украинских каналов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета День Победы в России в 2024 году На Украине местные телеканалы подверглись кибератаке, из-за чего эфир прервался на показ парада Победы в Москве. Об этом сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. «Хакеры взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и „Интер“ и запустили трансляцию парада Победы в Москве», — передает данные нацсовета РБК. Уточняется, что уже через 18 минут последствия кибератаки были устранены. Украинцы наблюдали за российским парадом с 10:00 до 10:18 (время совпадает с московским). Так, telegram-канал «Одесса INFO» в 10:10 сообщал, что столичное мероприятие показывают на всех украинских телеканалах. Сообщалось, что также кибератаке подверглась латвийская телекомпания Balticom. Из-за этого жители европейской страны также наблюдали за шествием военных и техники РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине местные телеканалы подверглись кибератаке, из-за чего эфир прервался на показ парада Победы в Москве. Об этом сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. «Хакеры взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и „Интер“ и запустили трансляцию парада Победы в Москве», — передает данные нацсовета РБК. Уточняется, что уже через 18 минут последствия кибератаки были устранены. Украинцы наблюдали за российским парадом с 10:00 до 10:18 (время совпадает с московским). Так, telegram-канал «Одесса INFO» в 10:10 сообщал, что столичное мероприятие показывают на всех украинских телеканалах. Сообщалось, что также кибератаке подверглась латвийская телекомпания Balticom. Из-за этого жители европейской страны также наблюдали за шествием военных и техники РФ.