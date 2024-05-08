В центре Тюмени из-за минуты молчания остановили движение транспорта

Тюменцы присоединились к минуте молчания
новость из сюжетаВ Тюменской области отмечают День Победы
Тюменцы остановили свои машины на перекрестке Республики — Мельникайте и вышли из автомобилей. Они сделали это, чтобы поучаствовать в минуте молчания, передает с места корреспондент URA.RU.
«Машины остановились. Водители включили аварийные сигналы и вышли из машин. Стояли рядом, пока звучал сигнал, отсчитывающий секунды», — сообщил корреспондент агентства.
По его словам, в минуте молчания в этом году приняло участие большое количество людей. О главных событиях праздничного дня в Тюмени можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!