08 мая 2024

В центре Тюмени из-за минуты молчания остановили движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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День Победы. Тюмень
Тюменцы присоединились к минуте молчания Фото:
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В Тюменской области отмечают День Победы

Тюменцы остановили свои машины на перекрестке Республики — Мельникайте и вышли из автомобилей. Они сделали это, чтобы поучаствовать в минуте молчания, передает с места корреспондент URA.RU.

«Машины остановились. Водители включили аварийные сигналы и вышли из машин. Стояли рядом, пока звучал сигнал, отсчитывающий секунды», — сообщил корреспондент агентства.

По его словам, в минуте молчания в этом году приняло участие большое количество людей. О главных событиях праздничного дня в Тюмени можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU.

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Тюменцы остановили свои машины на перекрестке Республики — Мельникайте и вышли из автомобилей. Они сделали это, чтобы поучаствовать в минуте молчания, передает с места корреспондент URA.RU. «Машины остановились. Водители включили аварийные сигналы и вышли из машин. Стояли рядом, пока звучал сигнал, отсчитывающий секунды», — сообщил корреспондент агентства. По его словам, в минуте молчания в этом году приняло участие большое количество людей. О главных событиях праздничного дня в Тюмени можно узнать из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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