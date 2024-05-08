08 мая 2024

Тюменцы отказались пропускать колонну боевой техники

В Тюмени парад боевой техники задержали переходящие дорогу пешеходы
© Служба новостей «URA.RU»
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День Победы. Тюмень
В течение дня тюменцы могли полюбоваться стоящей техникой на площадке у технопарка Фото:
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В Тюменской области отмечают День Победы

Тюменцы задержали движение военной техники, переходя дорогу. Об этом с места рассказал корреспондент URA.RU.

«Люди не разобрались, что начался парад военной техники. Они продолжили переходить дорогу, и колонну пришлось немного задержать», — сообщил корреспондент агентства.

По его словам, после этого полицейское сопровождение, которое двигалось за колонной, возглавило парад, чтобы избежать похожих инцидентов. Остальные события праздничного дня можно найти в онлайн-трансляции URA.RU.

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Тюменцы задержали движение военной техники, переходя дорогу. Об этом с места рассказал корреспондент URA.RU. «Люди не разобрались, что начался парад военной техники. Они продолжили переходить дорогу, и колонну пришлось немного задержать», — сообщил корреспондент агентства. По его словам, после этого полицейское сопровождение, которое двигалось за колонной, возглавило парад, чтобы избежать похожих инцидентов. Остальные события праздничного дня можно найти в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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