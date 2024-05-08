Тюменцы отказались пропускать колонну боевой техники

В течение дня тюменцы могли полюбоваться стоящей техникой на площадке у технопарка
новость из сюжетаВ Тюменской области отмечают День Победы
Тюменцы задержали движение военной техники, переходя дорогу. Об этом с места рассказал корреспондент URA.RU.
«Люди не разобрались, что начался парад военной техники. Они продолжили переходить дорогу, и колонну пришлось немного задержать», — сообщил корреспондент агентства.
По его словам, после этого полицейское сопровождение, которое двигалось за колонной, возглавило парад, чтобы избежать похожих инцидентов. Остальные события праздничного дня можно найти в онлайн-трансляции URA.RU.
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