Премьер Польши признал присутствие солдат НАТО на Украине

Бойцы сил НАТО принимают участие в спецоперации на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что в конфликте на Украине участвуют солдаты НАТО. Информацию об этом передает РИА Новости.
В марте глава МИД Польши говорил, что страны НАТО отправили своих солдат на Украину. Тогда он отказался разглашать список этих стран.
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