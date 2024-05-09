Премьер Польши признал присутствие солдат НАТО на Украине

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Бойцы сил НАТО принимают участие в спецоперации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что в конфликте на Украине участвуют солдаты НАТО. Информацию об этом передает РИА Новости.

В марте глава МИД Польши говорил, что страны НАТО отправили своих солдат на Украину. Тогда он отказался разглашать список этих стран.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что в конфликте на Украине участвуют солдаты НАТО. Информацию об этом передает РИА Новости. В марте глава МИД Польши говорил, что страны НАТО отправили своих солдат на Украину. Тогда он отказался разглашать список этих стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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