Премьер Польши признал присутствие солдат НАТО на Украине

09 мая 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Бойцы сил НАТО принимают участие в спецоперации на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что в конфликте на Украине участвуют солдаты НАТО. Информацию об этом передает РИА Новости. В марте глава МИД Польши говорил, что страны НАТО отправили своих солдат на Украину. Тогда он отказался разглашать список этих стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что в конфликте на Украине участвуют солдаты НАТО. Информацию об этом передает РИА Новости. В марте глава МИД Польши говорил, что страны НАТО отправили своих солдат на Украину. Тогда он отказался разглашать список этих стран.