Глава МИД Польши заявил об участии войск НАТО в конфликте на Украине

10 марта 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Некоторые страны НАТО направили своих солдат на Украину, заявил Радослав Сикорский Фото: Министерство обороны Великобритании Солдаты из некоторых стран НАТО уже находятся на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Солдаты стран НАТО уже находятся в Украине и я хотел бы поблагодарить амбассадоров тех, стран, которые пошли на такой риск. Они сами хорошо знают, кто это именно. В отличие от других европейских политиков, не буду перечислять эти страны, — сказал Радослав Сикорский в ходе дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО. Трансляция мероприятия прошла на youtube-канале Sejm RP. Однако министр подчеркнул, что не будет разглашать, какие именно западные страны направили своих военных на помощь Киеву. В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО необходимо открыто направить своих военных на помощь Украины. Тогда многие из мировых лидеров выступили против данного заявления, подчеркнув, что не будут отправлять своих солдат. В Польше, например, говорили, что не рассматривают возможность введения своих войск.

Солдаты из некоторых стран НАТО уже находятся на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Солдаты стран НАТО уже находятся в Украине и я хотел бы поблагодарить амбассадоров тех, стран, которые пошли на такой риск. Они сами хорошо знают, кто это именно. В отличие от других европейских политиков, не буду перечислять эти страны, — сказал Радослав Сикорский в ходе дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО. Трансляция мероприятия прошла на youtube-канале Sejm RP. Однако министр подчеркнул, что не будет разглашать, какие именно западные страны направили своих военных на помощь Киеву. В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО необходимо открыто направить своих военных на помощь Украины. Тогда многие из мировых лидеров выступили против данного заявления, подчеркнув, что не будут отправлять своих солдат. В Польше, например, говорили, что не рассматривают возможность введения своих войск.