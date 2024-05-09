Лидер протеста в Армении Баграт дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, мишустин михаил, пашинян никол
Архиепископ Баграт Галстанян требует отставки Никола Пашиняна (на фото) Фото:

В Армении проходят протесты под руководством главы Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Баграта Галстаняна. Митингующие недовольны политикой текущего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Особенно действиями, связанных с Азербайджаном. Архиепископ дал Пашиняну час, чтобы тот сложил с себя полномочия.

«У вас отныне нет никакой власти в Республике Армения», — подчеркнул Баграт Галстанян, обращаясь к Пашиняну. Обращение транслирует NEWS.am. Архиепископ также добавил, что в течение часа готов обсудить с премьером его отставку.

На днях из приграничного армянского монастыря Киранца началось шествие под лозунгом «Тавуш во имя родины». Митингующие выступают против текущей политики Пашиняна. Среди них как представители конфессий, так и просто неравнодушные граждане, в том числе и молодежь.

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В Армении проходят протесты под руководством главы Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Баграта Галстаняна. Митингующие недовольны политикой текущего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Особенно действиями, связанных с Азербайджаном. Архиепископ дал Пашиняну час, чтобы тот сложил с себя полномочия. «У вас отныне нет никакой власти в Республике Армения», — подчеркнул Баграт Галстанян, обращаясь к Пашиняну. Обращение транслирует NEWS.am. Архиепископ также добавил, что в течение часа готов обсудить с премьером его отставку. На днях из приграничного армянского монастыря Киранца началось шествие под лозунгом «Тавуш во имя родины». Митингующие выступают против текущей политики Пашиняна. Среди них как представители конфессий, так и просто неравнодушные граждане, в том числе и молодежь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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