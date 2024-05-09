Лидер протеста в Армении Баграт дал Пашиняну час, чтобы тот ушел в отставку

09 мая 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Архиепископ Баграт Галстанян требует отставки Никола Пашиняна (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Армении проходят протесты под руководством главы Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Баграта Галстаняна. Митингующие недовольны политикой текущего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Особенно действиями, связанных с Азербайджаном. Архиепископ дал Пашиняну час, чтобы тот сложил с себя полномочия. «У вас отныне нет никакой власти в Республике Армения», — подчеркнул Баграт Галстанян, обращаясь к Пашиняну. Обращение транслирует NEWS.am. Архиепископ также добавил, что в течение часа готов обсудить с премьером его отставку. На днях из приграничного армянского монастыря Киранца началось шествие под лозунгом «Тавуш во имя родины». Митингующие выступают против текущей политики Пашиняна. Среди них как представители конфессий, так и просто неравнодушные граждане, в том числе и молодежь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Армении проходят протесты под руководством главы Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Баграта Галстаняна. Митингующие недовольны политикой текущего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Особенно действиями, связанных с Азербайджаном. Архиепископ дал Пашиняну час, чтобы тот сложил с себя полномочия. «У вас отныне нет никакой власти в Республике Армения», — подчеркнул Баграт Галстанян, обращаясь к Пашиняну. Обращение транслирует NEWS.am. Архиепископ также добавил, что в течение часа готов обсудить с премьером его отставку. На днях из приграничного армянского монастыря Киранца началось шествие под лозунгом «Тавуш во имя родины». Митингующие выступают против текущей политики Пашиняна. Среди них как представители конфессий, так и просто неравнодушные граждане, в том числе и молодежь.