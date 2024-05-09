Кадыров по указу Путина вручил своему племяннику орден Мужества

09 мая 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров вручил племяннику Хамзату орден Мужества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по указу президента РФ Владимира Путина наградил орденом Мужества своего племянника — Хамзата Кадырова. Об этом глава ЧР рассказал в своем telegram-канале. «Я с удовольствием провел церемонию награждения. Указом Президента РФ орден Мужества вручил дорогому ПЛЕМЯННИКУ, помощнику Главы ЧР Хамзату Кадырову», — написал глава Чечни. Кроме того, награды «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу» были удостоены отличившиеся сотрудники. Церемония награждения приурочена празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по указу президента РФ Владимира Путина наградил орденом Мужества своего племянника — Хамзата Кадырова. Об этом глава ЧР рассказал в своем telegram-канале. «Я с удовольствием провел церемонию награждения. Указом Президента РФ орден Мужества вручил дорогому ПЛЕМЯННИКУ, помощнику Главы ЧР Хамзату Кадырову», — написал глава Чечни. Кроме того, награды «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу» были удостоены отличившиеся сотрудники. Церемония награждения приурочена празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.