Кадыров по указу Путина вручил своему племяннику орден Мужества

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по указу президента РФ Владимира Путина наградил орденом Мужества своего племянника — Хамзата Кадырова. Об этом глава ЧР рассказал в своем telegram-канале.
«Я с удовольствием провел церемонию награждения. Указом Президента РФ орден Мужества вручил дорогому ПЛЕМЯННИКУ, помощнику Главы ЧР Хамзату Кадырову», — написал глава Чечни. Кроме того, награды «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу» были удостоены отличившиеся сотрудники. Церемония награждения приурочена празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.