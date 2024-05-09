Кадыров по указу Путина вручил своему племяннику орден Мужества

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров вручил племяннику Хамзату орден Мужества Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по указу президента РФ Владимира Путина наградил орденом Мужества своего племянника — Хамзата Кадырова. Об этом глава ЧР рассказал в своем telegram-канале.

«Я с удовольствием провел церемонию награждения. Указом Президента РФ орден Мужества вручил дорогому ПЛЕМЯННИКУ, помощнику Главы ЧР Хамзату Кадырову», — написал глава Чечни. Кроме того, награды «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу» были удостоены отличившиеся сотрудники. Церемония награждения приурочена празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по указу президента РФ Владимира Путина наградил орденом Мужества своего племянника — Хамзата Кадырова. Об этом глава ЧР рассказал в своем telegram-канале. «Я с удовольствием провел церемонию награждения. Указом Президента РФ орден Мужества вручил дорогому ПЛЕМЯННИКУ, помощнику Главы ЧР Хамзату Кадырову», — написал глава Чечни. Кроме того, награды «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу» были удостоены отличившиеся сотрудники. Церемония награждения приурочена празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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