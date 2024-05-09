Лидер протестов в Армении продлил Пашиняну время на отставку

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Пашинян может уйти в отставку на 20 минут позже, заявил Баграт Галстанян Фото:

Глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян дал премьер-министру Армении Николу Пашиняну еще один час на принятие решения об отставке. Об этом сообщают местные СМИ.

В 18:00 (мск) Галстанян во время митинга заявлял, что у Пашиняна есть час на то, чтобы уйти в отставку. Однако премьер никак не отреагировал на требование.

«Лидер протестов в Армении продлил на 20 минут время, данное Пашиняну для ухода в отставку», — сообщает NAWS.AM. В данный момент на площади в Ереване проходит многотысячный митинг

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Глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян дал премьер-министру Армении Николу Пашиняну еще один час на принятие решения об отставке. Об этом сообщают местные СМИ. В 18:00 (мск) Галстанян во время митинга заявлял, что у Пашиняна есть час на то, чтобы уйти в отставку. Однако премьер никак не отреагировал на требование. «Лидер протестов в Армении продлил на 20 минут время, данное Пашиняну для ухода в отставку», — сообщает NAWS.AM. В данный момент на площади в Ереване проходит многотысячный митинг
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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