Лидер протестов в Армении продлил Пашиняну время на отставку

Пашинян может уйти в отставку на 20 минут позже, заявил Баграт Галстанян
Глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян дал премьер-министру Армении Николу Пашиняну еще один час на принятие решения об отставке. Об этом сообщают местные СМИ.
В 18:00 (мск) Галстанян во время митинга заявлял, что у Пашиняна есть час на то, чтобы уйти в отставку. Однако премьер никак не отреагировал на требование.
«Лидер протестов в Армении продлил на 20 минут время, данное Пашиняну для ухода в отставку», — сообщает
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