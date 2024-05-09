Лидер протестов в Армении продлил Пашиняну время на отставку

09 мая 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Пашинян может уйти в отставку на 20 минут позже, заявил Баграт Галстанян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян дал премьер-министру Армении Николу Пашиняну еще один час на принятие решения об отставке. Об этом сообщают местные СМИ. В 18:00 (мск) Галстанян во время митинга заявлял, что у Пашиняна есть час на то, чтобы уйти в отставку. Однако премьер никак не отреагировал на требование. «Лидер протестов в Армении продлил на 20 минут время, данное Пашиняну для ухода в отставку», — сообщает NAWS.AM . В данный момент на площади в Ереване проходит многотысячный митинг Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян дал премьер-министру Армении Николу Пашиняну еще один час на принятие решения об отставке. Об этом сообщают местные СМИ. В 18:00 (мск) Галстанян во время митинга заявлял, что у Пашиняна есть час на то, чтобы уйти в отставку. Однако премьер никак не отреагировал на требование. «Лидер протестов в Армении продлил на 20 минут время, данное Пашиняну для ухода в отставку», — сообщает NAWS.AM. В данный момент на площади в Ереване проходит многотысячный митинг