Оппозиция запустит процедуру импичмента Пашиняна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Пашинян не ответил на требования оппозиции Фото:

Оппозиция в Армении запустит процедуру импичмента премьер-министра страны Николы Пашиняна. Об этом рассказал лидер оппозиции, глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян.

«Оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна в парламенте», — сообщил Галстанян. Его слова приводит NEWS.AM. Причиной запуска процедуры стало то, что Пашинян не ушел в отставку по требованию Галстаняна. Тот отводил премьеру один час на объявление своего ухода, однако Пашинян никак не отреагировал на требование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оппозиция в Армении запустит процедуру импичмента премьер-министра страны Николы Пашиняна. Об этом рассказал лидер оппозиции, глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян. «Оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна в парламенте», — сообщил Галстанян. Его слова приводит NEWS.AM. Причиной запуска процедуры стало то, что Пашинян не ушел в отставку по требованию Галстаняна. Тот отводил премьеру один час на объявление своего ухода, однако Пашинян никак не отреагировал на требование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...