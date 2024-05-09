Оппозиция запустит процедуру импичмента Пашиняна

09 мая 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Пашинян не ответил на требования оппозиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оппозиция в Армении запустит процедуру импичмента премьер-министра страны Николы Пашиняна. Об этом рассказал лидер оппозиции, глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян. «Оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна в парламенте», — сообщил Галстанян. Его слова приводит NEWS.AM . Причиной запуска процедуры стало то, что Пашинян не ушел в отставку по требованию Галстаняна. Тот отводил премьеру один час на объявление своего ухода, однако Пашинян никак не отреагировал на требование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оппозиция в Армении запустит процедуру импичмента премьер-министра страны Николы Пашиняна. Об этом рассказал лидер оппозиции, глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Баграт Галстанян. «Оппозиция запускает процедуру импичмента Пашиняна в парламенте», — сообщил Галстанян. Его слова приводит NEWS.AM. Причиной запуска процедуры стало то, что Пашинян не ушел в отставку по требованию Галстаняна. Тот отводил премьеру один час на объявление своего ухода, однако Пашинян никак не отреагировал на требование.