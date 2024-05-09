Лукашенко дал свою оценку параду Победы в Москве

Лукашенко: никто в мире не умеет организовывать парады, как это делают русские
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что парад в Москве был продуман до мелочей Фото:
новость из сюжета
День Победы в России в 2024 году

Никто в мире не умеет организовывать мероприятия, подобные параду Победы в Москве. Такую оценку мероприятию дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Искренне скажу: так, как они [русские], по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия», — сказал Александр Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание «Белта». Глава республики отметил, что все было продуманно до мелочей.

Лукашенко посетил парад Победы в столице вместе с другими лидерами дружественных стран. Ранее о своих впечатлениях он кратко заявил журналисту Павлу Зарубину, назвав мероприятие очень достойным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Никто в мире не умеет организовывать мероприятия, подобные параду Победы в Москве. Такую оценку мероприятию дал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Искренне скажу: так, как они [русские], по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия», — сказал Александр Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание «Белта». Глава республики отметил, что все было продуманно до мелочей. Лукашенко посетил парад Победы в столице вместе с другими лидерами дружественных стран. Ранее о своих впечатлениях он кратко заявил журналисту Павлу Зарубину, назвав мероприятие очень достойным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...