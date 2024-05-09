Лукашенко дал свою оценку параду Победы в Москве

Лукашенко: никто в мире не умеет организовывать парады, как это делают русские

Александр Лукашенко заявил, что парад в Москве был продуман до мелочей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета День Победы в России в 2024 году

Никто в мире не умеет организовывать мероприятия, подобные параду Победы в Москве. Такую оценку мероприятию дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Искренне скажу: так, как они [русские], по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия», — сказал Александр Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание «Белта». Глава республики отметил, что все было продуманно до мелочей.

Лукашенко посетил парад Победы в столице вместе с другими лидерами дружественных стран. Ранее о своих впечатлениях он кратко заявил журналисту Павлу Зарубину, назвав мероприятие очень достойным.