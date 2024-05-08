В Магнитогорске в День Победы спели официальный гимн города. Видео

09 мая 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

В Магните ковался меч Победы Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске 9 мая жителям в День Победы спели со сцены официальный гимн города «Магнитка» на слова Александры Пахмутовой и музыку Николая Добронравова. С места событий передает корреспондент URA.RU. «Исполнения гимна Магнитогорска стало одним из кульминационных моментов праздничного концерта. Жители вместе с артистами исполняли слова песни „Говорят, что надо жить с огоньком. Мы дружили с настоящим огнем!“», — отмечает корреспондент URA.RU. История создания гимна Магнитогорска берет свое начало в 1969 году. Тогда уже известные авторы песен Пахмутова и Добронравов побывали в Магнитогорске и загорелись желанием написать песню о стальном сердце Родины. Это произведение на долгие годы неофициально было главной песней города. И лишь в 2011 году депутаты собрания Магнитогорска утвердили в качестве официального гимна любимую жителями песню «Магнитка». Челябинский губернатор Алексей Текслер вечером 9 мая прибыл в Магнитогорск. Он отметил, что в легендарной Магнитке ковался меч Победы. В парке «Притяжение» Магнитогорска в этот день установили новый рекорд России. Горожане и гости города 9 мая растянули самую длинную георгиевскую ленту. Артисты поздравляли жителей города у памятника «Тыл — фронту». Выступали Егор Крид, Хабиб, Лариса Долина, Надежда Крыгина, Александр Воробьев, Родион Газманов, Сергей Шакуров и других. Концерт закончился зажжением сотен свечей, из которых выложили слово «спасибо». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске 9 мая жителям в День Победы спели со сцены официальный гимн города «Магнитка» на слова Александры Пахмутовой и музыку Николая Добронравова. С места событий передает корреспондент URA.RU. «Исполнения гимна Магнитогорска стало одним из кульминационных моментов праздничного концерта. Жители вместе с артистами исполняли слова песни „Говорят, что надо жить с огоньком. Мы дружили с настоящим огнем!“», — отмечает корреспондент URA.RU. История создания гимна Магнитогорска берет свое начало в 1969 году. Тогда уже известные авторы песен Пахмутова и Добронравов побывали в Магнитогорске и загорелись желанием написать песню о стальном сердце Родины. Это произведение на долгие годы неофициально было главной песней города. И лишь в 2011 году депутаты собрания Магнитогорска утвердили в качестве официального гимна любимую жителями песню «Магнитка». Челябинский губернатор Алексей Текслер вечером 9 мая прибыл в Магнитогорск. Он отметил, что в легендарной Магнитке ковался меч Победы. В парке «Притяжение» Магнитогорска в этот день установили новый рекорд России. Горожане и гости города 9 мая растянули самую длинную георгиевскую ленту. Артисты поздравляли жителей города у памятника «Тыл — фронту». Выступали Егор Крид, Хабиб, Лариса Долина, Надежда Крыгина, Александр Воробьев, Родион Газманов, Сергей Шакуров и других. Концерт закончился зажжением сотен свечей, из которых выложили слово «спасибо».