09 мая 2024
08 мая 2024

Какие профессии станут самыми востребованными в Тюменской области в 2024 году

Тюменцам увеличивают зарплаты из-за дефицита сотрудников на рабочих профессиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Инженерам производственно-технического отдела в 2024 году подняли зарплаты на 28% Фото:

В Тюменской области сохраняется острый дефицит специалистов рабочих профессий. Из-за этого тюменцам массово повышают заработную плату. По прогнозу аналитиков «Зарплаты.ру», именно представители рабочих профессий станут самыми востребованными в 2024 году.

«На рынке труда сохраняется острый дефицит специалистов рабочих профессий и работников массового найма. Ожидаемо, что зарплаты для работников производств будут расти. Цель работодателей сейчас — сохранить квалифицированные кадры, а также быть конкурентоспособными в борьбе за соискателей. … В 2024 году представители рабочих профессий станут одними из самых востребованных», — поделились специалисты с «РБК Тюмень».

Инженеры производственно-технического отдела сейчас лидируют по росту доходов среди производственных специальностей. Их зарплата в 2024 году увеличилась на 28%. Следом за ними идут операторы производственных линий (+8%) и начальники производств (+5%).

Из специалистов рабочих профессий в Тюменской области, сейчас самая большая зарплата у операторов станков с числовым программным управлением — 127 тысяч рублей. На втором месте стоят токари — 120 тысяч, а на третьем — инженеры проектов — 97,5 тысяч.

В Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%.

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В Тюменской области сохраняется острый дефицит специалистов рабочих профессий. Из-за этого тюменцам массово повышают заработную плату. По прогнозу аналитиков «Зарплаты.ру», именно представители рабочих профессий станут самыми востребованными в 2024 году. «На рынке труда сохраняется острый дефицит специалистов рабочих профессий и работников массового найма. Ожидаемо, что зарплаты для работников производств будут расти. Цель работодателей сейчас — сохранить квалифицированные кадры, а также быть конкурентоспособными в борьбе за соискателей. … В 2024 году представители рабочих профессий станут одними из самых востребованных», — поделились специалисты с «РБК Тюмень». Инженеры производственно-технического отдела сейчас лидируют по росту доходов среди производственных специальностей. Их зарплата в 2024 году увеличилась на 28%. Следом за ними идут операторы производственных линий (+8%) и начальники производств (+5%). Из специалистов рабочих профессий в Тюменской области, сейчас самая большая зарплата у операторов станков с числовым программным управлением — 127 тысяч рублей. На втором месте стоят токари — 120 тысяч, а на третьем — инженеры проектов — 97,5 тысяч. В Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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