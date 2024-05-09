Какие профессии станут самыми востребованными в Тюменской области в 2024 году

Тюменцам увеличивают зарплаты из-за дефицита сотрудников на рабочих профессиях

10 мая 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Инженерам производственно-технического отдела в 2024 году подняли зарплаты на 28% Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области сохраняется острый дефицит специалистов рабочих профессий. Из-за этого тюменцам массово повышают заработную плату. По прогнозу аналитиков «Зарплаты.ру», именно представители рабочих профессий станут самыми востребованными в 2024 году. «На рынке труда сохраняется острый дефицит специалистов рабочих профессий и работников массового найма. Ожидаемо, что зарплаты для работников производств будут расти. Цель работодателей сейчас — сохранить квалифицированные кадры, а также быть конкурентоспособными в борьбе за соискателей. … В 2024 году представители рабочих профессий станут одними из самых востребованных», — поделились специалисты с «РБК Тюмень». Инженеры производственно-технического отдела сейчас лидируют по росту доходов среди производственных специальностей. Их зарплата в 2024 году увеличилась на 28%. Следом за ними идут операторы производственных линий (+8%) и начальники производств (+5%). Из специалистов рабочих профессий в Тюменской области, сейчас самая большая зарплата у операторов станков с числовым программным управлением — 127 тысяч рублей. На втором месте стоят токари — 120 тысяч, а на третьем — инженеры проектов — 97,5 тысяч. В Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области сохраняется острый дефицит специалистов рабочих профессий. Из-за этого тюменцам массово повышают заработную плату. По прогнозу аналитиков «Зарплаты.ру», именно представители рабочих профессий станут самыми востребованными в 2024 году. «На рынке труда сохраняется острый дефицит специалистов рабочих профессий и работников массового найма. Ожидаемо, что зарплаты для работников производств будут расти. Цель работодателей сейчас — сохранить квалифицированные кадры, а также быть конкурентоспособными в борьбе за соискателей. … В 2024 году представители рабочих профессий станут одними из самых востребованных», — поделились специалисты с «РБК Тюмень». Инженеры производственно-технического отдела сейчас лидируют по росту доходов среди производственных специальностей. Их зарплата в 2024 году увеличилась на 28%. Следом за ними идут операторы производственных линий (+8%) и начальники производств (+5%). Из специалистов рабочих профессий в Тюменской области, сейчас самая большая зарплата у операторов станков с числовым программным управлением — 127 тысяч рублей. На втором месте стоят токари — 120 тысяч, а на третьем — инженеры проектов — 97,5 тысяч. В Тюменской области в этом году работодатели нуждаются в рабочем персонале. Спрос на таких сотрудников составил 22%.