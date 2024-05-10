Telegraph: украинские удары по России раскололи союзников по НАТО

10 мая 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Штаты не хотят эскалации конфликта на Украине перед выборами Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удары ВСУ по территории России внесли разлад в отношения между США, Британией и Францией. Штаты пока не поддерживают такие атаки, а Лондон и Париж хотят эскалации конфликта. Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Особые отношения Великобритании и США страдают от разногласий относительно стратегии по Украине. Пока Вашингтон избрал своей стратегией демонстрацию незаинтересованности в росте напряженности, Лондон довольно агрессивен в своей поддержке Киева», — говорится в материале . Новость по теме Киев применил против мирных жителей американские ракеты ATACMS: что известно о ночном ударе Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут бить по России британским оружием. Для этого у Украины есть ракеты Storm Shadow. А французский президент Эммануэль Макрон не против ввести войска на Украину, хотя раньше он был другого мнения. The Telegraph уточняет, что теперь лидер Франции «обещает, что Украине не будет позволено пасть» на фоне продвижения армии РФ. Однако администрация президента США Джо Байдена иного мнения. Она не хочет эскалации конфликта до президентских выборов, которые состоятся 5 ноября. Дело в том, что удары по российским энергообъектам влияют на мировые цены на нефть. На фоне всех этих разногласий генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять войска на Украину. По его словам, альянс не хочет эскалации с Россией. В свою очередь, Россия из-за заявлений западных лидеров об отправке военных на Украину анонсировала ядерные учения. В Минобороны РФ отметили, что они направлены на поддержание готовности личного состава и техники на фоне провокационных действий союзников Киева, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удары ВСУ по территории России внесли разлад в отношения между США, Британией и Францией. Штаты пока не поддерживают такие атаки, а Лондон и Париж хотят эскалации конфликта. Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Особые отношения Великобритании и США страдают от разногласий относительно стратегии по Украине. Пока Вашингтон избрал своей стратегией демонстрацию незаинтересованности в росте напряженности, Лондон довольно агрессивен в своей поддержке Киева», — говорится в материале. Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ могут бить по России британским оружием. Для этого у Украины есть ракеты Storm Shadow. А французский президент Эммануэль Макрон не против ввести войска на Украину, хотя раньше он был другого мнения. The Telegraph уточняет, что теперь лидер Франции «обещает, что Украине не будет позволено пасть» на фоне продвижения армии РФ. Однако администрация президента США Джо Байдена иного мнения. Она не хочет эскалации конфликта до президентских выборов, которые состоятся 5 ноября. Дело в том, что удары по российским энергообъектам влияют на мировые цены на нефть. На фоне всех этих разногласий генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять войска на Украину. По его словам, альянс не хочет эскалации с Россией. В свою очередь, Россия из-за заявлений западных лидеров об отправке военных на Украину анонсировала ядерные учения. В Минобороны РФ отметили, что они направлены на поддержание готовности личного состава и техники на фоне провокационных действий союзников Киева, передает RT.