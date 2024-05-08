Киев применил против мирных жителей американские ракеты ATACMS: что известно о ночном ударе

В ночь на 8 мая в Луганске (ЛНР) прогремело несколько взрывов и начался пожар. Предположительно, ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS. Есть раненные. Все, что известно о ночной атаке — в сбойке URA.RU.
В Луганске прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремело в Луганске, в результате чего начался пожар на окраине города. Это произошло около 23:00, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Подробности о ночном ударе по нефтебазе в Луганске
Противник обстрелял нефтебазу в черте города, заявил Пасечник. Повреждены ЛЭП, загорелся газопровод.
ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS
По предварительным данным, атаку произвели ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Состояние раненых
Раненные при ударе по Луганску находятся в состоянии средней тяжести. Предварительно, пострадали пять сотрудников. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами.
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