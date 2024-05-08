Киев применил против мирных жителей американские ракеты ATACMS: что известно о ночном ударе

Рогов: ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS

08 мая 2024 в 06:04 Размер текста - 17 +

Удар был нанесен ракетами из новой поставки США (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании В ночь на 8 мая в Луганске (ЛНР) прогремело несколько взрывов и начался пожар. Предположительно, ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS. Есть раненные. Все, что известно о ночной атаке — в сбойке URA.RU. В Луганске прогремели взрывы Несколько взрывов прогремело в Луганске, в результате чего начался пожар на окраине города. Это произошло около 23:00, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Подробности о ночном ударе по нефтебазе в Луганске Противник обстрелял нефтебазу в черте города, заявил Пасечник. Повреждены ЛЭП, загорелся газопровод. ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS По предварительным данным, атаку произвели ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Состояние раненых Раненные при ударе по Луганску находятся в состоянии средней тяжести. Предварительно, пострадали пять сотрудников. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 8 мая в Луганске (ЛНР) прогремело несколько взрывов и начался пожар. Предположительно, ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS. Есть раненные. Все, что известно о ночной атаке — в сбойке URA.RU. Несколько взрывов прогремело в Луганске, в результате чего начался пожар на окраине города. Это произошло около 23:00, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Противник обстрелял нефтебазу в черте города, заявил Пасечник. Повреждены ЛЭП, загорелся газопровод. По предварительным данным, атаку произвели ракетами ATACMS с радиусом действия 300 километров из новой поставки США. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Раненные при ударе по Луганску находятся в состоянии средней тяжести. Предварительно, пострадали пять сотрудников. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами.