Россия нанесла удары по аэродрому на Украине, который готовился к приему F-16

ВС РФ нанесли удар по инфраструктурным объектам во Львовской области, включая железнодорожный узел, военный аэродром, готовившийся к приему западных истребителей F-16, и промышленное предприятие. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«ВС РФ ударили в район ж/д узла, военного аэродрома, который готовили для приема F-16, и завода во Львовской области», — сообщил Лебедев. Слова передает корреспондент РИА Новости.
URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что на Украине повреждены объекты энергоинфраструктуры в пяти регионах, передает RT. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что первые западные истребители F-16 окажутся на Украине после Пасхи. В МИД РФ сообщили, что РФ будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.