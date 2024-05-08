Россия нанесла удары по аэродрому на Украине, который готовился к приему F-16

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Армия РФ нанесла удар по украинскому аэродрому Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по инфраструктурным объектам во Львовской области, включая железнодорожный узел, военный аэродром, готовившийся к приему западных истребителей F-16, и промышленное предприятие. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«ВС РФ ударили в район ж/д узла, военного аэродрома, который готовили для приема F-16, и завода во Львовской области», — сообщил Лебедев. Слова передает корреспондент РИА Новости.

URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что на Украине повреждены объекты энергоинфраструктуры в пяти регионах, передает RT. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что первые западные истребители F-16 окажутся на Украине после Пасхи. В МИД РФ сообщили, что РФ будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия.

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ВС РФ нанесли удар по инфраструктурным объектам во Львовской области, включая железнодорожный узел, военный аэродром, готовившийся к приему западных истребителей F-16, и промышленное предприятие. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «ВС РФ ударили в район ж/д узла, военного аэродрома, который готовили для приема F-16, и завода во Львовской области», — сообщил Лебедев. Слова передает корреспондент РИА Новости. URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что на Украине повреждены объекты энергоинфраструктуры в пяти регионах, передает RT. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что первые западные истребители F-16 окажутся на Украине после Пасхи. В МИД РФ сообщили, что РФ будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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