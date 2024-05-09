09 мая 2024

Свердловчанка за два часа собрала 20 литров грибов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы на уличном рынке. Тюмень , грибы
Первые грибы появились в лесах в начале мая (архивное фото) Фото:

Жительница Свердловской области нашла урожайное место, где за пару часов собрала 20 литров сморчковой шапочки — грибов семейства сморчковых. Это лес по Белоярскому направлению, рассказала она единомышленникам в соцсетях.

«По-моему, снег стал удобрением для шапочки — ее стало еще больше. За пару часов набрала литров 20 и там оставила еще до кучи, так как ехать надо в город. Небывалый урожай, конечно: стоит та, которая под снегом вылезла, и новая повылазила», — написала подписчица группы «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, в лесах также уже появились коллибии (род грибов семейства рядовковые), при этом самих сморчков пока не видно. Их, как ранее сообщало URA.RU, можно найти в лесах в сторону села Курганово.

Сморчковую шапочку можно сушить, тушить, мариновать, делятся грибники
Сморчковую шапочку можно сушить, тушить, мариновать, делятся грибники
Автор фото также рассказала, что за время «охоты» не встретила ни одного клеща
Автор фото также рассказала, что за время «охоты» не встретила ни одного клеща

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Жительница Свердловской области нашла урожайное место, где за пару часов собрала 20 литров сморчковой шапочки — грибов семейства сморчковых. Это лес по Белоярскому направлению, рассказала она единомышленникам в соцсетях. «По-моему, снег стал удобрением для шапочки — ее стало еще больше. За пару часов набрала литров 20 и там оставила еще до кучи, так как ехать надо в город. Небывалый урожай, конечно: стоит та, которая под снегом вылезла, и новая повылазила», — написала подписчица группы «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, в лесах также уже появились коллибии (род грибов семейства рядовковые), при этом самих сморчков пока не видно. Их, как ранее сообщало URA.RU, можно найти в лесах в сторону села Курганово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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