Свердловчанка за два часа собрала 20 литров грибов. Фото

10 мая 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Первые грибы появились в лесах в начале мая (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Свердловской области нашла урожайное место, где за пару часов собрала 20 литров сморчковой шапочки — грибов семейства сморчковых. Это лес по Белоярскому направлению, рассказала она единомышленникам в соцсетях. «По-моему, снег стал удобрением для шапочки — ее стало еще больше. За пару часов набрала литров 20 и там оставила еще до кучи, так как ехать надо в город. Небывалый урожай, конечно: стоит та, которая под снегом вылезла, и новая повылазила», — написала подписчица группы «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, в лесах также уже появились коллибии (род грибов семейства рядовковые), при этом самих сморчков пока не видно. Их, как ранее сообщало URA.RU, можно найти в лесах в сторону села Курганово. Сморчковую шапочку можно сушить, тушить, мариновать, делятся грибники Фото: Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области. Автор фото также рассказала, что за время «охоты» не встретила ни одного клеща Фото: Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Свердловской области нашла урожайное место, где за пару часов собрала 20 литров сморчковой шапочки — грибов семейства сморчковых. Это лес по Белоярскому направлению, рассказала она единомышленникам в соцсетях. «По-моему, снег стал удобрением для шапочки — ее стало еще больше. За пару часов набрала литров 20 и там оставила еще до кучи, так как ехать надо в город. Небывалый урожай, конечно: стоит та, которая под снегом вылезла, и новая повылазила», — написала подписчица группы «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, в лесах также уже появились коллибии (род грибов семейства рядовковые), при этом самих сморчков пока не видно. Их, как ранее сообщало URA.RU, можно найти в лесах в сторону села Курганово.