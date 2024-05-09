Жительница Свердловской области нашла урожайное место, где за пару часов собрала 20 литров сморчковой шапочки — грибов семейства сморчковых. Это лес по Белоярскому направлению, рассказала она единомышленникам в соцсетях.
«По-моему, снег стал удобрением для шапочки — ее стало еще больше. За пару часов набрала литров 20 и там оставила еще до кучи, так как ехать надо в город. Небывалый урожай, конечно: стоит та, которая под снегом вылезла, и новая повылазила», — написала подписчица группы «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».
По ее словам, в лесах также уже появились коллибии (род грибов семейства рядовковые), при этом самих сморчков пока не видно. Их, как ранее сообщало URA.RU, можно найти в лесах в сторону села Курганово.
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