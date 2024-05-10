ПВО уничтожила пять БПЛА над Брянской, Московской и Белгородской областями

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, пушка, пво, панцирь,  stock
Средства ПВО РФ уничтожили пять БПЛА Украины над территорией страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО ночью ликвидировали пять беспилотников Украины над Брянской, Московской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожено пять украинских БПЛА», — передает ведомство. Отмечается, что по одному беспилотнику было уничтожено над Московской и Белгородской областью, еще три — над Брянской областью.

Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области. По данным местных жителей, звуки взрывов были слышны в Дзержинском районе, рядом со станцией Полотняный завод, передает телеканал 360.

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Российские средства ПВО ночью ликвидировали пять беспилотников Украины над Брянской, Московской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО были уничтожено пять украинских БПЛА», — передает ведомство. Отмечается, что по одному беспилотнику было уничтожено над Московской и Белгородской областью, еще три — над Брянской областью. Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области. По данным местных жителей, звуки взрывов были слышны в Дзержинском районе, рядом со станцией Полотняный завод, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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