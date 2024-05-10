ПВО уничтожила пять БПЛА над Брянской, Московской и Белгородской областями

Российские средства ПВО ночью ликвидировали пять беспилотников Украины над Брянской, Московской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожено пять украинских БПЛА», — передает ведомство. Отмечается, что по одному беспилотнику было уничтожено над Московской и Белгородской областью, еще три — над Брянской областью.
Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области. По данным местных жителей, звуки взрывов были слышны в Дзержинском районе, рядом со станцией Полотняный завод, передает телеканал 360.
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Российские средства ПВО ночью ликвидировали пять беспилотников Украины над Брянской, Московской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО были уничтожено пять украинских БПЛА», — передает ведомство. Отмечается, что по одному беспилотнику было уничтожено над Московской и Белгородской областью, еще три — над Брянской областью. Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области. По данным местных жителей, звуки взрывов были слышны в Дзержинском районе, рядом со станцией Полотняный завод, передает телеканал 360.