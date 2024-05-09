Пермяки устроили ажиотаж вокруг встречи с писателем Ивановым

У жителей Перми приезд писателя Алексея Иванова вызвал сильный интерес. Билеты на презентацию книги «Речфлот» раскупили за сутки, рассказала продюсер автора Юлия Зайцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«7 мая я анонсировала встречу с Алексеем Ивановым в Перми. Все 300 мест разошлись за сутки. К сожалению, больше билетов нет», — сказано в сообщении.
Писатель Алексей Иванов выступит в Перми 14 мая. Он решил прекратить бойкот, который объявил Перми и пермякам в 2013 году. Тогда на фоне конфликта с властями региона он заявил, что больше не будет давать интервью пермским СМИ, а также встречаться с читателями.
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У жителей Перми приезд писателя Алексея Иванова вызвал сильный интерес. Билеты на презентацию книги «Речфлот» раскупили за сутки, рассказала продюсер автора Юлия Зайцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «7 мая я анонсировала встречу с Алексеем Ивановым в Перми. Все 300 мест разошлись за сутки. К сожалению, больше билетов нет», — сказано в сообщении. Писатель Алексей Иванов выступит в Перми 14 мая. Он решил прекратить бойкот, который объявил Перми и пермякам в 2013 году. Тогда на фоне конфликта с властями региона он заявил, что больше не будет давать интервью пермским СМИ, а также встречаться с читателями.