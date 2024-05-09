09 мая 2024
08 мая 2024

Пермяки устроили ажиотаж вокруг встречи с писателем Ивановым

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового романа писателя Алексея Иванова. Екатеринбург, иванов алексей
Билеты на презентацию новой книги раскупили за сутки Фото:

У жителей Перми приезд писателя Алексея Иванова вызвал сильный интерес. Билеты на презентацию книги «Речфлот» раскупили за сутки, рассказала продюсер автора Юлия Зайцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«7 мая я анонсировала встречу с Алексеем Ивановым в Перми. Все 300 мест разошлись за сутки. К сожалению, больше билетов нет», — сказано в сообщении.

Писатель Алексей Иванов выступит в Перми 14 мая. Он решил прекратить бойкот, который объявил Перми и пермякам в 2013 году. Тогда на фоне конфликта с властями региона он заявил, что больше не будет давать интервью пермским СМИ, а также встречаться с читателями.

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У жителей Перми приезд писателя Алексея Иванова вызвал сильный интерес. Билеты на презентацию книги «Речфлот» раскупили за сутки, рассказала продюсер автора Юлия Зайцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «7 мая я анонсировала встречу с Алексеем Ивановым в Перми. Все 300 мест разошлись за сутки. К сожалению, больше билетов нет», — сказано в сообщении. Писатель Алексей Иванов выступит в Перми 14 мая. Он решил прекратить бойкот, который объявил Перми и пермякам в 2013 году. Тогда на фоне конфликта с властями региона он заявил, что больше не будет давать интервью пермским СМИ, а также встречаться с читателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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