09 мая 2024
08 мая 2024

В ЯНАО отдаленные микрорайоны оказались отрезанными от города

В Лабытнанги развернули пункты обогрева для жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизационный пункт. Курган, пункт обогрева, мобилизация, мобилизационный пункт
Пунктами обогрева уже воспользовались несколько человек Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) отдаленные микрорайоны остались без сообщения с городом из-за напряженной дорожной обстановки. Для жителей развернуты пункты обогрева, сообщила глава администрации города Марина Трескова.

«Дорожная обстановка в городском округе остается сложной. Из-за сильного ветра и плохой видимости вновь перекрыто движение на участке дороги Лабытнанги — микрорайон Обской. Ограничено движение общественного транспорта», — сообщает Марина Трескова в официальном telegram-канале.

В городе и районах развернуты пункты обогрева:

  • в Харпе — начальная школа (ул. Дзержинского, 1);
  • микрорайон Обской — школа N5 (ул. Корчагинцев, 7);
  • в Лабытнанги работает зал ожидания на Ж/Д вокзале.

Закрыты дороги:

  • Лабытнанги — микрорайон Обской;
  • Обской — Харп;
  • Лабытнанги — Салехард.

Трескова сообщила, что пунктами обогрева в течение ночи воспользовались несколько человек. Мэр настоятельно призывает горожан не выезжать без необходимости за пределы населенных пунктов, а если выезда не удается избежать, лучше иметь при себе документы, удостоверяющие личность, на случай, если придется воспользоваться поездом.

Переправа Салехард — Лабытнанги прекратила работу 10 мая. Из-за сильного ветра не удалось запустить движение судов на воздушных подушках, вертолеты не смогли покинуть аэропорты.

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В Лабытнанги (ЯНАО) отдаленные микрорайоны остались без сообщения с городом из-за напряженной дорожной обстановки. Для жителей развернуты пункты обогрева, сообщила глава администрации города Марина Трескова. «Дорожная обстановка в городском округе остается сложной. Из-за сильного ветра и плохой видимости вновь перекрыто движение на участке дороги Лабытнанги — микрорайон Обской. Ограничено движение общественного транспорта», — сообщает Марина Трескова в официальном telegram-канале. В городе и районах развернуты пункты обогрева: Закрыты дороги: Трескова сообщила, что пунктами обогрева в течение ночи воспользовались несколько человек. Мэр настоятельно призывает горожан не выезжать без необходимости за пределы населенных пунктов, а если выезда не удается избежать, лучше иметь при себе документы, удостоверяющие личность, на случай, если придется воспользоваться поездом. Переправа Салехард — Лабытнанги прекратила работу 10 мая. Из-за сильного ветра не удалось запустить движение судов на воздушных подушках, вертолеты не смогли покинуть аэропорты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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