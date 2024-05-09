В ЯНАО отдаленные микрорайоны оказались отрезанными от города

В Лабытнанги (ЯНАО) отдаленные микрорайоны остались без сообщения с городом из-за напряженной дорожной обстановки. Для жителей развернуты пункты обогрева, сообщила глава администрации города Марина Трескова.
«Дорожная обстановка в городском округе остается сложной. Из-за сильного ветра и плохой видимости вновь перекрыто движение на участке дороги Лабытнанги — микрорайон Обской. Ограничено движение общественного транспорта», — сообщает Марина Трескова в официальном telegram-канале.
В городе и районах развернуты пункты обогрева:
- в Харпе — начальная школа (ул. Дзержинского, 1);
- микрорайон Обской — школа N5 (ул. Корчагинцев, 7);
- в Лабытнанги работает зал ожидания на Ж/Д вокзале.
Закрыты дороги:
- Лабытнанги — микрорайон Обской;
- Обской — Харп;
- Лабытнанги — Салехард.
Трескова сообщила, что пунктами обогрева в течение ночи воспользовались несколько человек. Мэр настоятельно призывает горожан не выезжать без необходимости за пределы населенных пунктов, а если выезда не удается избежать, лучше иметь при себе документы, удостоверяющие личность, на случай, если придется воспользоваться поездом.
Переправа Салехард — Лабытнанги прекратила работу 10 мая. Из-за сильного ветра не удалось запустить движение судов на воздушных подушках, вертолеты не смогли покинуть аэропорты.
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