Как будет происходить утверждение премьер-министра России

Комитет Госдумы по контролю рекомендовал принять проект процедуры утверждения премьер-министра РФ. Кандидата на должность представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. После выступит сам кандидат — временно исполняющий обязанности премьера Михаил Мишустин. Об этом пишут СМИ.
«Согласно тексту проекта, кандидата на должность премьер-министра России представит Гарри Минх. Далее выступит кандидат, представит программу основных направлений деятельности будущего правительства», — сообщает РИА Новости. До этого профильный комитет Госдумы одобрил проект процедуры утверждения премьер-министра РФ и рекомендовал его нижней палате парламента.
После выступление кандидата депутаты Госдумы зададут вопросы. Каждая фракция может озвучить только два. В конце Михаил Мишустин выступит с заключительным словом, а Госдума будет голосовать по утверждению его на пост премьер-министра России.
Впервые в 2024 году состав правительства формирует Госдума. Такие правила были утверждены в 2020 году. Подробнее о том, как работает механизм, — в материале URA.RU. Ранее глава России Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Мишустина, передает RT.
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