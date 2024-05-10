Как будет происходить утверждение премьер-министра России

Комитет Госдумы по контролю одобрил проект процедуры утверждения премьера РФ
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Госдума определится с новым премьером России 10 мая Фото:
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Комитет Госдумы по контролю рекомендовал принять проект процедуры утверждения премьер-министра РФ. Кандидата на должность представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. После выступит сам кандидат — временно исполняющий обязанности премьера Михаил Мишустин. Об этом пишут СМИ.

«Согласно тексту проекта, кандидата на должность премьер-министра России представит Гарри Минх. Далее выступит кандидат, представит программу основных направлений деятельности будущего правительства», — сообщает РИА Новости. До этого профильный комитет Госдумы одобрил проект процедуры утверждения премьер-министра РФ и рекомендовал его нижней палате парламента.

После выступление кандидата депутаты Госдумы зададут вопросы. Каждая фракция может озвучить только два. В конце Михаил Мишустин выступит с заключительным словом, а Госдума будет голосовать по утверждению его на пост премьер-министра России.

Впервые в 2024 году состав правительства формирует Госдума. Такие правила были утверждены в 2020 году. Подробнее о том, как работает механизм, — в материале URA.RU. Ранее глава России Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Мишустина, передает RT.

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Комитет Госдумы по контролю рекомендовал принять проект процедуры утверждения премьер-министра РФ. Кандидата на должность представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. После выступит сам кандидат — временно исполняющий обязанности премьера Михаил Мишустин. Об этом пишут СМИ. «Согласно тексту проекта, кандидата на должность премьер-министра России представит Гарри Минх. Далее выступит кандидат, представит программу основных направлений деятельности будущего правительства», — сообщает РИА Новости. До этого профильный комитет Госдумы одобрил проект процедуры утверждения премьер-министра РФ и рекомендовал его нижней палате парламента. После выступление кандидата депутаты Госдумы зададут вопросы. Каждая фракция может озвучить только два. В конце Михаил Мишустин выступит с заключительным словом, а Госдума будет голосовать по утверждению его на пост премьер-министра России. Впервые в 2024 году состав правительства формирует Госдума. Такие правила были утверждены в 2020 году. Подробнее о том, как работает механизм, — в материале URA.RU. Ранее глава России Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Мишустина, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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