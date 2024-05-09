09 мая 2024

Челябинцев предупредили о штормовом ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в мкрн Светлом, девушка, шторм, ветер, урага
Скорость ветра будет достигать 21 метра в секунду Фото:

Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре, который ожидается 11 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службы города со ссылкой на гидрометцентр, скорость ветра достигнет 21 метра в секунду.

«Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС, днем 11 мая в Челябинской области местами ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЕДДС города.

Помимо шквалистого ветра, в области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночные температуры опустятся до трех градусов холода. Из-за непогоды в некоторых городах области возобновили отопительный сезон.

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Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре, который ожидается 11 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службы города со ссылкой на гидрометцентр, скорость ветра достигнет 21 метра в секунду. «Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС, днем 11 мая в Челябинской области местами ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЕДДС города. Помимо шквалистого ветра, в области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночные температуры опустятся до трех градусов холода. Из-за непогоды в некоторых городах области возобновили отопительный сезон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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