Челябинцев предупредили о штормовом ветре

10 мая 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Скорость ветра будет достигать 21 метра в секунду Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре, который ожидается 11 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службы города со ссылкой на гидрометцентр, скорость ветра достигнет 21 метра в секунду. «Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС, днем 11 мая в Челябинской области местами ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЕДДС города. Помимо шквалистого ветра, в области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночные температуры опустятся до трех градусов холода. Из-за непогоды в некоторых городах области возобновили отопительный сезон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре, который ожидается 11 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службы города со ссылкой на гидрометцентр, скорость ветра достигнет 21 метра в секунду. «Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС, днем 11 мая в Челябинской области местами ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЕДДС города. Помимо шквалистого ветра, в области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночные температуры опустятся до трех градусов холода. Из-за непогоды в некоторых городах области возобновили отопительный сезон.