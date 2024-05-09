Челябинцев предупредили о штормовом ветре

Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре, который ожидается 11 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службы города со ссылкой на гидрометцентр, скорость ветра достигнет 21 метра в секунду.
«Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС, днем 11 мая в Челябинской области местами ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЕДДС города.
Помимо шквалистого ветра, в области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночные температуры опустятся до трех градусов холода. Из-за непогоды в некоторых городах области возобновили отопительный сезон.
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