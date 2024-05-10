РБК: Мантуров покинет должность главы Минпромторга

Денис Мантуров оставит должность главы Минпромторга, однако останется в роли вице-премьера. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
«Мантуров покинет должность главы Минпромторга, сохранив пост вице-премьера. Он возглавлял министерство 12 лет», — сообщает РБК. Отмечается, что Мантуров говорил о возможности пересмотреть решение о совмещении деятельности. Также информаторы заявили, что кандидатом на пост министра промышленности и торговли стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Сегодня, 10 мая, состоится заседание Госдумы. На нем будет обсуждаться вопрос утверждения временно исполняющего обязанности премьера Михаила Мишустина. После этого новый председатель правительства начнет формировать новый кабинет министров. О всех возможных кадровых перестановках ранее писало URA.RU.
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