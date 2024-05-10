Кто войдет в новый состав правительства: версии

Владимир Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром России

10 мая 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. Впервые его состав будет формировать Госдума: утверждать премьер-министра, его заместителей, а также федеральных министров. Кандидатура временно исполняющего обязанности премьера РФ Михаила Мишустина будет рассмотрена 10 мая, а состав правительства будет сформирован в течение мая. Однако уже сейчас есть версии, кто войдет в новый кабмин. Подробности — в материале URA.RU. Механизм формирования правительства по новым правилам Кто станет председателем Кто может войти в состав нового кабмина Какие задачи стоят перед новым правительством Если кратко, то процедура выглядит так: правительство уходит в отставку, президент представляет кандидатуру премьер-министра, Госдума утверждает ее или нет. В случае утверждения глава России назначает премьер-министра. После этого премьер предлагает Госдуме кандидатов на пост министров и заместителей. На это отводится две недели. Таким образом, новый состав правительства будет сформирован в течение мая. Более подробно об этом — в материале URA.RU. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что перестановки в правительстве будут. Однако основной костяк сохранится и продолжит стабильную работу. Обсуждение этого вопроса назначено на 10 мая. Президент России Владимир Путин уже внес кандидатуру временно исполняющего обязанности премьера Михаила Мишустина в Госдуму. Перед выступлением Мишустина представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Далее кандидат презентует программу будущей деятельности правительства. Подробности — в материале URA.RU. Все это состоится 10 мая в 14:00 по московскому времени. Мишустин впервые стал премьером в 2020 году. Тогда нынешний зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку через три часа после оглашения послания Путина Федеральному Собранию. Решение Медведев объяснил желанием дать главе государства возможность реализовать все предложения. Глава России принял отставку и предложил кандидатуру Мишустина, который 10 лет был главой ФНС. За Мишустина проголосовало большинство депутатов, против — никто. Аналитики из «Минченко Консалтинг» опубликовали список губернаторов, которые могут получить повышение. В «16-й рейтинг политической устойчивости губернаторов» попали следующие главы, среди которых есть один мэр: Антон Алиханов после публикации документа заявил, что не собирается покидать свой пост. Губернатором он стал в 2022 году. Алиханов отмечал, что намерен реализовать все планы на своем месте до конца срока. Однако 10 мая информаторы газеты «Ведомости» заявили, что глава Калинградской области может занять место в Минпромторге или Минэкономразвития. По данным РБК, временно исполняющий обязанности главы Минпроторга Денис Мантуров покинет свой пост, но сохранит должность вице-премьера. Он возглавляет ведомство 12 лет. Исполняющий обязанности министра транспорта Виталий Савельев может получить должность вице-премьера. Сам он работает в Белом доме с 2020 года. Об этом рассказали источники «Ведомостей». Глава Нижегородской области Глеб Никитин также может получить повышение. Перед назначением на нынешнюю должность Никитин занимал пост заместителя министра промышленности и торговли. Возможное продвижение по службе может также ждать губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Его переход в федеральные органы власти активно обсуждается в регионе, писала газета «Ведомости». Кандидатура исполняющего обязанности главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева рассматривается на пост вице-премьера в новом составе правительства. Совмещать две должности он не будет, поэтому на посту министра рассматривают кандидатуру первого замглавы Минсельхоза Оксану Лут. Если Патрушев станет вице-премьером, то ему передадут преимущественно те сферы, которые в предыдущем составе правительства курировала вице-премьер Виктория Абрамченко. Уход Абрамченко из правительства обсуждался с 2023 года. Сейчас обсуждения снова возобновились. Она, вероятно, не будет в новом составе кабмина, говорили источники газеты «Ведомости». После того как Путин официально стал президентом, он подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В нем прописаны основные направления России в разных сферах. Полный список — в материале URA.RU. Также в послании Федеральному Собранию в 2024 году Путин утвердил пять новых нацпроектов. Реализацией их будет заниматься правительство. В материале URA.RU все подробности.