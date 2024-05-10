Кто войдет в новый состав правительства: версии

После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. Впервые его состав будет формировать Госдума: утверждать премьер-министра, его заместителей, а также федеральных министров. Кандидатура временно исполняющего обязанности премьера РФ Михаила Мишустина будет рассмотрена 10 мая, а состав правительства будет сформирован в течение мая. Однако уже сейчас есть версии, кто войдет в новый кабмин. Подробности — в материале URA.RU.
Механизм формирования правительства по новым правилам
Кто может войти в состав нового кабмина
Какие задачи стоят перед новым правительством
Как сейчас формируется правительство России
Если кратко, то процедура выглядит так: правительство уходит в отставку, президент представляет кандидатуру премьер-министра, Госдума утверждает ее или нет. В случае утверждения глава России назначает премьер-министра.
После этого премьер предлагает Госдуме кандидатов на пост министров и заместителей. На это отводится две недели. Таким образом, новый состав правительства будет сформирован в течение мая. Более подробно об этом — в материале URA.RU.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что перестановки в правительстве будут. Однако основной костяк сохранится и продолжит стабильную работу.
Кто станет председателем правительства
Обсуждение этого вопроса назначено на 10 мая. Президент России Владимир Путин уже внес кандидатуру временно исполняющего обязанности премьера Михаила Мишустина в Госдуму. Перед выступлением Мишустина представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Далее кандидат презентует программу будущей деятельности правительства. Подробности — в материале URA.RU. Все это состоится 10 мая в 14:00 по московскому времени.
Мишустин впервые стал премьером в 2020 году. Тогда нынешний зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку через три часа после оглашения послания Путина Федеральному Собранию. Решение Медведев объяснил желанием дать главе государства возможность реализовать все предложения. Глава России принял отставку и предложил кандидатуру Мишустина, который 10 лет был главой ФНС. За Мишустина проголосовало большинство депутатов, против — никто.
Кого ждет повышение
Аналитики из «Минченко Консалтинг» опубликовали список губернаторов, которые могут получить повышение. В «16-й рейтинг политической устойчивости губернаторов» попали следующие главы, среди которых есть один мэр:
- Антон Алиханов — Калининградская область;
- Алексей Дюмин — Тульская область;
- Сергей Собянин — мэр Москвы;
- Андрей Воробьев — Подмосковье;
- Станислав Воскресенский — Ивановская область;
- Александр Дрозденко — Ленинградская область;
- Андрей Никитин — Новгородской область.
Антон Алиханов после публикации документа заявил, что не собирается покидать свой пост. Губернатором он стал в 2022 году. Алиханов отмечал, что намерен реализовать все планы на своем месте до конца срока. Однако 10 мая информаторы газеты «Ведомости» заявили, что глава Калинградской области может занять место в Минпромторге или Минэкономразвития. По данным РБК, временно исполняющий обязанности главы Минпроторга Денис Мантуров покинет свой пост, но сохранит должность вице-премьера. Он возглавляет ведомство 12 лет.
Исполняющий обязанности министра транспорта Виталий Савельев может получить должность вице-премьера. Сам он работает в Белом доме с 2020 года. Об этом рассказали источники «Ведомостей».
Глава Нижегородской области Глеб Никитин также может получить повышение. Перед назначением на нынешнюю должность Никитин занимал пост заместителя министра промышленности и торговли.
Возможное продвижение по службе может также ждать губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Его переход в федеральные органы власти активно обсуждается в регионе, писала газета «Ведомости».
Кандидатура исполняющего обязанности главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева рассматривается на пост вице-премьера в новом составе правительства. Совмещать две должности он не будет, поэтому на посту министра рассматривают кандидатуру первого замглавы Минсельхоза Оксану Лут.
Если Патрушев станет вице-премьером, то ему передадут преимущественно те сферы, которые в предыдущем составе правительства курировала вице-премьер Виктория Абрамченко. Уход Абрамченко из правительства обсуждался с 2023 года. Сейчас обсуждения снова возобновились. Она, вероятно, не будет в новом составе кабмина, говорили источники газеты «Ведомости».
Какие задачи стоят перед новым правительством
После того как Путин официально стал президентом, он подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В нем прописаны основные направления России в разных сферах. Полный список — в материале URA.RU.
Также в послании Федеральному Собранию в 2024 году Путин утвердил пять новых нацпроектов. Реализацией их будет заниматься правительство. В материале URA.RU все подробности.
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