ВСУ готовятся к наступлению армии России в Харьковской области на фоне заявления Кадырова

Синегубов опасается, что ВС РФ готовят прорыв в Харьковской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ готовят прорыв на Украине, заявил Олег Синегубов Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению российской армии в Харьковской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов. Его заявление прозвучало на фоне недавнего сообщения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который призывал освободить Харьков и Одессу после Дня Победы.

«По северу Харьковской области РФ создает группировку войск определенно, дальше будем анализировать. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть», — добавил Олег Синегубов. Его слова передает РБК-Украины. Так он ответил на вопрос о том, существует ли для Киева угроза того, что российские солдаты перегруппируются в Курской области, граничащей с Харьковской областью. Синегубов добавил, что ВС РФ уже возобновили активные действия на данном направлении.

Кадыров ранее отмечал, что после инаугурации российского президента Владимира Путина ВС РФ должны в скором времени освободить как Харьков, так и Одессу. Западные и украинские СМИ еще месяц назад публиковали сообщения с опасением того, что российская армия может прорвать украинскую оборону в Харькове.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению российской армии в Харьковской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов. Его заявление прозвучало на фоне недавнего сообщения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который призывал освободить Харьков и Одессу после Дня Победы. «По северу Харьковской области РФ создает группировку войск определенно, дальше будем анализировать. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть», — добавил Олег Синегубов. Его слова передает РБК-Украины. Так он ответил на вопрос о том, существует ли для Киева угроза того, что российские солдаты перегруппируются в Курской области, граничащей с Харьковской областью. Синегубов добавил, что ВС РФ уже возобновили активные действия на данном направлении. Кадыров ранее отмечал, что после инаугурации российского президента Владимира Путина ВС РФ должны в скором времени освободить как Харьков, так и Одессу. Западные и украинские СМИ еще месяц назад публиковали сообщения с опасением того, что российская армия может прорвать украинскую оборону в Харькове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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