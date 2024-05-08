ВСУ готовятся к наступлению армии России в Харьковской области на фоне заявления Кадырова

Синегубов опасается, что ВС РФ готовят прорыв в Харьковской области

08 мая 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

ВС РФ готовят прорыв на Украине, заявил Олег Синегубов Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению российской армии в Харьковской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов. Его заявление прозвучало на фоне недавнего сообщения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который призывал освободить Харьков и Одессу после Дня Победы. «По северу Харьковской области РФ создает группировку войск определенно, дальше будем анализировать. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть», — добавил Олег Синегубов. Его слова передает РБК-Украины. Так он ответил на вопрос о том, существует ли для Киева угроза того, что российские солдаты перегруппируются в Курской области, граничащей с Харьковской областью. Синегубов добавил, что ВС РФ уже возобновили активные действия на данном направлении. Кадыров ранее отмечал, что после инаугурации российского президента Владимира Путина ВС РФ должны в скором времени освободить как Харьков, так и Одессу. Западные и украинские СМИ еще месяц назад публиковали сообщения с опасением того, что российская армия может прорвать украинскую оборону в Харькове. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению российской армии в Харьковской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов. Его заявление прозвучало на фоне недавнего сообщения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который призывал освободить Харьков и Одессу после Дня Победы. «По северу Харьковской области РФ создает группировку войск определенно, дальше будем анализировать. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть», — добавил Олег Синегубов. Его слова передает РБК-Украины. Так он ответил на вопрос о том, существует ли для Киева угроза того, что российские солдаты перегруппируются в Курской области, граничащей с Харьковской областью. Синегубов добавил, что ВС РФ уже возобновили активные действия на данном направлении. Кадыров ранее отмечал, что после инаугурации российского президента Владимира Путина ВС РФ должны в скором времени освободить как Харьков, так и Одессу. Западные и украинские СМИ еще месяц назад публиковали сообщения с опасением того, что российская армия может прорвать украинскую оборону в Харькове.