09 мая 2024

Армии РФ спрогнозировали взятие Днепра, Харькова и Кривого Рога

Полковник ВСУ Федосенко: ВС РФ возьмут Харьков и Днепр через несколько недель
© Служба новостей «URA.RU»
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Полковник ВСУ: Россия начинает освобождать весь Донбасс Фото:

Вероятность того, что ВС России займут весь Донбасс, достигает 70 процентов, Об этом заявил командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко.

«Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге. Это произойдет, когда армия РФ освободит Константиновку и Дружковку», — отметил Федосенков в статье для Economist.

Ранее ВСУ начали готовится к наступлению российской армии в Харьковской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов. Его заявление прозвучало на фоне недавнего сообщения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который призывал освободить Харьков и Одессу после Дня Победы.

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Вероятность того, что ВС России займут весь Донбасс, достигает 70 процентов, Об этом заявил командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко. «Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге. Это произойдет, когда армия РФ освободит Константиновку и Дружковку», — отметил Федосенков в статье для Economist. Ранее ВСУ начали готовится к наступлению российской армии в Харьковской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов. Его заявление прозвучало на фоне недавнего сообщения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который призывал освободить Харьков и Одессу после Дня Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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