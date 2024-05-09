Вероятность того, что ВС России займут весь Донбасс, достигает 70 процентов, Об этом заявил командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко.
«Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге. Это произойдет, когда армия РФ освободит Константиновку и Дружковку», — отметил Федосенков в статье для
Ранее ВСУ начали готовится к наступлению российской армии в Харьковской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов. Его заявление прозвучало на фоне недавнего сообщения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который призывал освободить Харьков и Одессу после Дня Победы.
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