Армии РФ спрогнозировали взятие Днепра, Харькова и Кривого Рога

Полковник ВСУ Федосенко: ВС РФ возьмут Харьков и Днепр через несколько недель

10 мая 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

Полковник ВСУ: Россия начинает освобождать весь Донбасс Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk Вероятность того, что ВС России займут весь Донбасс, достигает 70 процентов, Об этом заявил командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко. «Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге. Это произойдет, когда армия РФ освободит Константиновку и Дружковку», — отметил Федосенков в статье для Economist . Ранее ВСУ начали готовится к наступлению российской армии в Харьковской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов. Его заявление прозвучало на фоне недавнего сообщения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который призывал освободить Харьков и Одессу после Дня Победы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вероятность того, что ВС России займут весь Донбасс, достигает 70 процентов, Об этом заявил командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко. «Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге. Это произойдет, когда армия РФ освободит Константиновку и Дружковку», — отметил Федосенков в статье для Economist. Ранее ВСУ начали готовится к наступлению российской армии в Харьковской области. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов. Его заявление прозвучало на фоне недавнего сообщения главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, который призывал освободить Харьков и Одессу после Дня Победы.