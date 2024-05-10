В России сменится министр энергетики

РБК: Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики
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Николай Шульгинов и Евгений Куйвашев на пресс-подходе. Екатеринбург , шульгинов николай, министр энергетики рф
Николай Шульгинов был министром с 2020 года Фото:
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Исполняющий обязанности министра энергетики Николай Шульгинов уйдет со своей должности. Об этом заявили источники РБК.

«Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики», — сообщает издание со ссылкой на инсайдеров. Он возглавлял ведомство с 2020 года. Новым главой Минэнерго может стать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, которому в этом году исполняется 63 года.

После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. Впервые его состав будет формировать Госдума. Об основных кандидатах и перестановках — в материале URA.RU.

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Исполняющий обязанности министра энергетики Николай Шульгинов уйдет со своей должности. Об этом заявили источники РБК. «Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики», — сообщает издание со ссылкой на инсайдеров. Он возглавлял ведомство с 2020 года. Новым главой Минэнерго может стать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, которому в этом году исполняется 63 года. После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. Впервые его состав будет формировать Госдума. Об основных кандидатах и перестановках — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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