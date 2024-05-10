Политика В России сменится министр энергетики РБК: Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики 10 мая 2024 в 14:05 Размер текста - 17 + Николай Шульгинов был министром с 2020 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Исполняющий обязанности министра энергетики Николай Шульгинов уйдет со своей должности. Об этом заявили источники РБК. «Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики», — сообщает издание со ссылкой на инсайдеров. Он возглавлял ведомство с 2020 года. Новым главой Минэнерго может стать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, которому в этом году исполняется 63 года. После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. Впервые его состав будет формировать Госдума. Об основных кандидатах и перестановках — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Исполняющий обязанности министра энергетики Николай Шульгинов уйдет со своей должности. Об этом заявили источники РБК. «Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики», — сообщает издание со ссылкой на инсайдеров. Он возглавлял ведомство с 2020 года. Новым главой Минэнерго может стать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, которому в этом году исполняется 63 года. После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. Впервые его состав будет формировать Госдума. Об основных кандидатах и перестановках — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям