В России сменится министр энергетики

Николай Шульгинов был министром с 2020 года
новость из сюжетаСмена правительства в России-2024
Исполняющий обязанности министра энергетики Николай Шульгинов уйдет со своей должности. Об этом заявили источники РБК.
«Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики», — сообщает издание со ссылкой на инсайдеров. Он возглавлял ведомство с 2020 года. Новым главой Минэнерго может стать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, которому в этом году исполняется 63 года.
После инаугурации президента РФ правительство ушло в отставку. Впервые его состав будет формировать Госдума. Об основных кандидатах и перестановках — в материале URA.RU.
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