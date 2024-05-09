09 мая 2024

МЧС показало видео тушения пожара в доме в центре Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Курганские пожарные ликвидировали пожар в центре города Фото:

Сотрудники ГУ МЧС России по Курганской области опубликовали видео, как пожарные ликвидируют возгорание в частном доме, расположенном в центре Кургана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что из-под кровли дома идет густой дым», — сообщается в канале «МЧС Курганской области». На кадрах видно работу четырех человек личного состава, а также сотрудников скорой помощи, которые оказали помощь жительнице дома, пострадавшей в результате возгорания.

Ранее URA.RU писало, что в центральном районе Кургана на улице Бурова-Петрова произошел пожар в частном доме. По данным ведомства, общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. Огнеборцам также удалось вынести из пожара газовый баллон, предотвратив возможные трагические последствия. Пожар был ликвидирован.

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Сотрудники ГУ МЧС России по Курганской области опубликовали видео, как пожарные ликвидируют возгорание в частном доме, расположенном в центре Кургана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что из-под кровли дома идет густой дым», — сообщается в канале «МЧС Курганской области». На кадрах видно работу четырех человек личного состава, а также сотрудников скорой помощи, которые оказали помощь жительнице дома, пострадавшей в результате возгорания. Ранее URA.RU писало, что в центральном районе Кургана на улице Бурова-Петрова произошел пожар в частном доме. По данным ведомства, общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. Огнеборцам также удалось вынести из пожара газовый баллон, предотвратив возможные трагические последствия. Пожар был ликвидирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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