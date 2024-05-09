МЧС показало видео тушения пожара в доме в центре Кургана

10 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Курганские пожарные ликвидировали пожар в центре города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГУ МЧС России по Курганской области опубликовали видео, как пожарные ликвидируют возгорание в частном доме, расположенном в центре Кургана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что из-под кровли дома идет густой дым», — сообщается в канале «МЧС Курганской области». На кадрах видно работу четырех человек личного состава, а также сотрудников скорой помощи, которые оказали помощь жительнице дома, пострадавшей в результате возгорания. Ранее URA.RU писало, что в центральном районе Кургана на улице Бурова-Петрова произошел пожар в частном доме. По данным ведомства, общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. Огнеборцам также удалось вынести из пожара газовый баллон, предотвратив возможные трагические последствия. Пожар был ликвидирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ГУ МЧС России по Курганской области опубликовали видео, как пожарные ликвидируют возгорание в частном доме, расположенном в центре Кургана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что из-под кровли дома идет густой дым», — сообщается в канале «МЧС Курганской области». На кадрах видно работу четырех человек личного состава, а также сотрудников скорой помощи, которые оказали помощь жительнице дома, пострадавшей в результате возгорания. Ранее URA.RU писало, что в центральном районе Кургана на улице Бурова-Петрова произошел пожар в частном доме. По данным ведомства, общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. Огнеборцам также удалось вынести из пожара газовый баллон, предотвратив возможные трагические последствия. Пожар был ликвидирован.