08 мая 2024

В Ревде затопило улицу и огород из-за разлива пруда. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ревде угроза повторилась спустя две недели (архивное фото) Фото:

В Ревде (Свердловская область) в поселке Совхоз из-за разлива пруда подтопило улицу Озерная. На месте работают спасатели, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Из-за разлива пруда в Совхозе произошло подтопление улицы Озерная. Для предотвращения разлива ведутся работы по прочистке одного из водоводов. На месте работает техника 65-й пожарной части и фискарс», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, в поселке Барановка подтоплен один огород. Вода до критичного уровня не поднималась. Власти держат ситуацию на контроле, добавили в мэрии.

В конце апреля в Ревде вышла из берегов река Чусовая. В зоне подтопления оказались несколько частных домов. Тогда специалисты расширили русло реки и остановили разлив. О том, что происходило на месте, читайте в репортаже URA.RU.

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Ситуация в Ревде 14 апреля и 9 мая
Ситуация в Ревде 14 апреля и 9 мая
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В Ревде (Свердловская область) в поселке Совхоз из-за разлива пруда подтопило улицу Озерная. На месте работают спасатели, сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Из-за разлива пруда в Совхозе произошло подтопление улицы Озерная. Для предотвращения разлива ведутся работы по прочистке одного из водоводов. На месте работает техника 65-й пожарной части и фискарс», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, в поселке Барановка подтоплен один огород. Вода до критичного уровня не поднималась. Власти держат ситуацию на контроле, добавили в мэрии. В конце апреля в Ревде вышла из берегов река Чусовая. В зоне подтопления оказались несколько частных домов. Тогда специалисты расширили русло реки и остановили разлив. О том, что происходило на месте, читайте в репортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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