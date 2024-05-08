Происшествия В Ревде затопило улицу и огород из-за разлива пруда. Фото, видео 09 мая 2024 в 16:34 Размер текста - 17 + В Ревде угроза повторилась спустя две недели (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ревде (Свердловская область) в поселке Совхоз из-за разлива пруда подтопило улицу Озерная. На месте работают спасатели, сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Из-за разлива пруда в Совхозе произошло подтопление улицы Озерная. Для предотвращения разлива ведутся работы по прочистке одного из водоводов. На месте работает техника 65-й пожарной части и фискарс», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, в поселке Барановка подтоплен один огород. Вода до критичного уровня не поднималась. Власти держат ситуацию на контроле, добавили в мэрии. В конце апреля в Ревде вышла из берегов река Чусовая. В зоне подтопления оказались несколько частных домов. Тогда специалисты расширили русло реки и остановили разлив. О том, что происходило на месте, читайте в репортаже URA.RU. сообщество «Администрация города Ревда Фото: telegram-канал «Ревда-инфо» Фото: Ситуация в Ревде 14 апреля и 9 мая telegram-канал «Ревдинский рабочий» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Ревде (Свердловская область) в поселке Совхоз из-за разлива пруда подтопило улицу Озерная. На месте работают спасатели, сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Из-за разлива пруда в Совхозе произошло подтопление улицы Озерная. Для предотвращения разлива ведутся работы по прочистке одного из водоводов. На месте работает техника 65-й пожарной части и фискарс», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, в поселке Барановка подтоплен один огород. Вода до критичного уровня не поднималась. Власти держат ситуацию на контроле, добавили в мэрии. В конце апреля в Ревде вышла из берегов река Чусовая. В зоне подтопления оказались несколько частных домов. Тогда специалисты расширили русло реки и остановили разлив. О том, что происходило на месте, читайте в репортаже URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям