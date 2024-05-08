В Ревде (Свердловская область) в поселке Совхоз из-за разлива пруда подтопило улицу Озерная. На месте работают спасатели, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Из-за разлива пруда в Совхозе произошло подтопление улицы Озерная. Для предотвращения разлива ведутся работы по прочистке одного из водоводов. На месте работает техника 65-й пожарной части и фискарс», — пишет пресс-служба мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, в поселке Барановка подтоплен один огород. Вода до критичного уровня не поднималась. Власти держат ситуацию на контроле, добавили в мэрии.
В конце апреля в Ревде вышла из берегов река Чусовая. В зоне подтопления оказались несколько частных домов. Тогда специалисты расширили русло реки и остановили разлив. О том, что происходило на месте, читайте в репортаже URA.RU.
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