Мишустин выступил перед депутатами Госдумы: главные заявления кандидата на пост главы правительства

Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин выступил перед депутатами государственной думы. Там проходит рассмотрение кандидатуры на пост премьер-министра России. Главные заявления Мишустина — в материале URA.RU.
О направлениях работы нового правительства
«Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию — это ключевые приоритеты. И, конечно, масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит вместе реализовывать во взаимодействии с Советом Федерации, с Банком России, с руководителями регионов, институтами развития, с общественными организациями», — подчеркнул Мишустин.
О программе маткапитала
Программа материнского капитала в России будет продлена до конца десятилетия. По словам Мишустин, уже несколько лет маткапитал предоставляется в удобной форме по факту рождения ребенка, без личного участия граждан. Как отметил и. о. председателя правительства, это стало возможным благодаря внедрению по поручению президента принципов социального казначейства.
О поддержке семей
Мишустин рассказал, что в федеральном бюджете на социальные меры и для поддержки семей в этом году предусмотрено около 3 трлн рублей. Он добавил, что в стране проживает 24,5 млн семей, где растет 30 млн детей.
Об ограничениях для компаний
«Мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний для взаимодействия с дружественными странами», — сказал Мишустин. Он добавил, что кабмин не планирует вводить ограничения для зарубежных предпринимателей. Не будут ограничены и те компании, которые хотят дальше работать в России либо планируют прийти в страну с новыми проектами.
О новой модели экономического роста
Исполняющий обязанности председателя правительства заявил, что в стране необходимо развернуть новую модель экономического роста, основанную на дальнейшем формировании экономики предложения. Речь о предложении, которое президент России Владимир Путин озвучил в ходе общения с крупным бизнесом. «Прежде всего — через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов», — сказал Мишустин, добавив, что для этого потребуются дополнительные инвестиции и выразил надежду, что не только государство, но и бизнес будут этому способствовать.
О новой модели оплаты труда бюджетников
В стране, по словам Мишустина, предстоит сформировать новую модель оплаты бюджетников. Изначально это будет сделано в пилотных регионах, а затем масштабируется на всю страну. Речь об учителях, врачах и других сотрудниках, которые, как отметил и. о. председателя правительства, должны получать достойное вознаграждение за труд.
О госаппарате
Правительство России, как заявил Мишустин, смогло за четыре года существенно повысить эффективность государственного аппарата. В том числе улучшить координацию ветвей власти.
О доходах сотрудников малого и среднего бизнеса
Мишустин призвал в предстоящие шесть лет повысить доходы сотрудников организаций малого и среднего бизнеса. По его словам, власти будут добиваться повышения доходов граждан.
Об усилиях по «Экономике данных»
Кабинет министров сконцентрирует усилия в рамках национального проекта «Экономика данных». Это, по его словам, необходимо для получения прорывных результатов на фоне цифровой трансформации страны.
О федеральных мерах поддержки
Мишустин заявил, что все федеральные меры поддержки к концу 2024 года будут предоставляться автоматически. Он пояснил, что это будет делаться «без сбора документов и справок».
Об участниках СВО
Правительство России считает важнейшей задачей поддержку участников специальной военной операции. Кабмин продолжит обеспечивать их всем необходимым.
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