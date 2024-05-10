Мишустин выступил перед депутатами Госдумы: главные заявления кандидата на пост главы правительства

Мишустин: правительство продлит программу маткапитала до конца десятилетия

10 мая 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин назвал основные направления работы правительства на ближайшие шесть лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин выступил перед депутатами государственной думы. Там проходит рассмотрение кандидатуры на пост премьер-министра России. Главные заявления Мишустина — в материале URA.RU. О направлениях работы нового правительства «Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию — это ключевые приоритеты. И, конечно, масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит вместе реализовывать во взаимодействии с Советом Федерации, с Банком России, с руководителями регионов, институтами развития, с общественными организациями», — подчеркнул Мишустин. О программе маткапитала Программа материнского капитала в России будет продлена до конца десятилетия. По словам Мишустин, уже несколько лет маткапитал предоставляется в удобной форме по факту рождения ребенка, без личного участия граждан. Как отметил и. о. председателя правительства, это стало возможным благодаря внедрению по поручению президента принципов социального казначейства. О поддержке семей Мишустин рассказал, что в федеральном бюджете на социальные меры и для поддержки семей в этом году предусмотрено около 3 трлн рублей. Он добавил, что в стране проживает 24,5 млн семей, где растет 30 млн детей. Об ограничениях для компаний «Мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний для взаимодействия с дружественными странами», — сказал Мишустин. Он добавил, что кабмин не планирует вводить ограничения для зарубежных предпринимателей. Не будут ограничены и те компании, которые хотят дальше работать в России либо планируют прийти в страну с новыми проектами. О новой модели экономического роста Исполняющий обязанности председателя правительства заявил, что в стране необходимо развернуть новую модель экономического роста, основанную на дальнейшем формировании экономики предложения. Речь о предложении, которое президент России Владимир Путин озвучил в ходе общения с крупным бизнесом. «Прежде всего — через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов», — сказал Мишустин, добавив, что для этого потребуются дополнительные инвестиции и выразил надежду, что не только государство, но и бизнес будут этому способствовать. О новой модели оплаты труда бюджетников В стране, по словам Мишустина, предстоит сформировать новую модель оплаты бюджетников. Изначально это будет сделано в пилотных регионах, а затем масштабируется на всю страну. Речь об учителях, врачах и других сотрудниках, которые, как отметил и. о. председателя правительства, должны получать достойное вознаграждение за труд. О госаппарате Правительство России, как заявил Мишустин, смогло за четыре года существенно повысить эффективность государственного аппарата. В том числе улучшить координацию ветвей власти. О доходах сотрудников малого и среднего бизнеса Мишустин призвал в предстоящие шесть лет повысить доходы сотрудников организаций малого и среднего бизнеса. По его словам, власти будут добиваться повышения доходов граждан. Об усилиях по «Экономике данных» Кабинет министров сконцентрирует усилия в рамках национального проекта «Экономика данных». Это, по его словам, необходимо для получения прорывных результатов на фоне цифровой трансформации страны. О федеральных мерах поддержки Мишустин заявил, что все федеральные меры поддержки к концу 2024 года будут предоставляться автоматически. Он пояснил, что это будет делаться «без сбора документов и справок». Об участниках СВО Правительство России считает важнейшей задачей поддержку участников специальной военной операции. Кабмин продолжит обеспечивать их всем необходимым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин выступил перед депутатами государственной думы. Там проходит рассмотрение кандидатуры на пост премьер-министра России. Главные заявления Мишустина — в материале URA.RU. «Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию — это ключевые приоритеты. И, конечно, масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит вместе реализовывать во взаимодействии с Советом Федерации, с Банком России, с руководителями регионов, институтами развития, с общественными организациями», — подчеркнул Мишустин. Программа материнского капитала в России будет продлена до конца десятилетия. По словам Мишустин, уже несколько лет маткапитал предоставляется в удобной форме по факту рождения ребенка, без личного участия граждан. Как отметил и. о. председателя правительства, это стало возможным благодаря внедрению по поручению президента принципов социального казначейства. Мишустин рассказал, что в федеральном бюджете на социальные меры и для поддержки семей в этом году предусмотрено около 3 трлн рублей. Он добавил, что в стране проживает 24,5 млн семей, где растет 30 млн детей. «Мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний для взаимодействия с дружественными странами», — сказал Мишустин. Он добавил, что кабмин не планирует вводить ограничения для зарубежных предпринимателей. Не будут ограничены и те компании, которые хотят дальше работать в России либо планируют прийти в страну с новыми проектами. Исполняющий обязанности председателя правительства заявил, что в стране необходимо развернуть новую модель экономического роста, основанную на дальнейшем формировании экономики предложения. Речь о предложении, которое президент России Владимир Путин озвучил в ходе общения с крупным бизнесом. «Прежде всего — через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий. Объем промышленного производства предстоит нарастить на десятки процентов», — сказал Мишустин, добавив, что для этого потребуются дополнительные инвестиции и выразил надежду, что не только государство, но и бизнес будут этому способствовать. В стране, по словам Мишустина, предстоит сформировать новую модель оплаты бюджетников. Изначально это будет сделано в пилотных регионах, а затем масштабируется на всю страну. Речь об учителях, врачах и других сотрудниках, которые, как отметил и. о. председателя правительства, должны получать достойное вознаграждение за труд. Правительство России, как заявил Мишустин, смогло за четыре года существенно повысить эффективность государственного аппарата. В том числе улучшить координацию ветвей власти. Мишустин призвал в предстоящие шесть лет повысить доходы сотрудников организаций малого и среднего бизнеса. По его словам, власти будут добиваться повышения доходов граждан. Кабинет министров сконцентрирует усилия в рамках национального проекта «Экономика данных». Это, по его словам, необходимо для получения прорывных результатов на фоне цифровой трансформации страны. Мишустин заявил, что все федеральные меры поддержки к концу 2024 года будут предоставляться автоматически. Он пояснил, что это будет делаться «без сбора документов и справок». Правительство России считает важнейшей задачей поддержку участников специальной военной операции. Кабмин продолжит обеспечивать их всем необходимым.