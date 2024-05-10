Мишустин объявил о предстоящем росте заработных плат

10 мая 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Мишустин рассказал о планах будущего правительства Фото: Георгий Бергал © URA.RU Новому правительству предстоит сформировать новую модель оплаты бюджетников. Об этом рассказал кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на встрече в Госдуме. Он рассказал о проведении работы сначала в регионах, а затем во всей стране. «По поручению главы государства [Владимира Путина] предстоит создать новую модель оплаты бюджетников: сначала в пилотных регионах, а затем масштабировать ее на всю страну. Врачам, учителям и другим сотрудникам достойное вознаграждение за труд, конечно же, нужно. [Кроме того, необходимо урегулировать] долгосрочные механизмы, в том числе пересмотр контрольных цифр приема в вузы, чтобы их выпускники отвечали требованиям компании регионов и экономики в целом», — заявил Мишустин. Трансляция велась на телеканал «Россия 24» Более подробно о росте заработных плат Мишустин рассказывал в своем отчете пред Госдумой. Тогда он отметил, что средняя заработная плата по стране составляет 70 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новому правительству предстоит сформировать новую модель оплаты бюджетников. Об этом рассказал кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на встрече в Госдуме. Он рассказал о проведении работы сначала в регионах, а затем во всей стране. «По поручению главы государства [Владимира Путина] предстоит создать новую модель оплаты бюджетников: сначала в пилотных регионах, а затем масштабировать ее на всю страну. Врачам, учителям и другим сотрудникам достойное вознаграждение за труд, конечно же, нужно. [Кроме того, необходимо урегулировать] долгосрочные механизмы, в том числе пересмотр контрольных цифр приема в вузы, чтобы их выпускники отвечали требованиям компании регионов и экономики в целом», — заявил Мишустин. Трансляция велась на телеканал «Россия 24» Более подробно о росте заработных плат Мишустин рассказывал в своем отчете пред Госдумой. Тогда он отметил, что средняя заработная плата по стране составляет 70 000 рублей.