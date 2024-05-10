Володин похвалил Мишустина за четыре года работы правительства

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Володин похвалил правительство Мишустина Фото:

Спикер государственной думы Вячеслав Володин подвел итог работы кабинета министров под руководством исполняющего обязанности правительства Михаила Мишустина. Об этом стало известно из заседания Госдумы, где ведется рассмотрение кандидата на пост премьер-министра.

«Несомненно, сделано многое, и если вы сравните бюджет 2020 года — около 20 триллионов…, а сейчас роспись — 36 триллионов. Есть разница? А времени то сколько прошло! Всего четыре года», — подчеркнул Володин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

За эти четыре года, по словам Володина, кабмин во главе с Мишустиным и под руководством президента России Владимира Путина добились того, чтобы федеральный бюджет вырос до этих показателей. И это, подчеркнул спикер Госдумы, в ситуации внешних и внутренних вызовов, пандемии коронавируса, специальной военной операции.

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Спикер государственной думы Вячеслав Володин подвел итог работы кабинета министров под руководством исполняющего обязанности правительства Михаила Мишустина. Об этом стало известно из заседания Госдумы, где ведется рассмотрение кандидата на пост премьер-министра. «Несомненно, сделано многое, и если вы сравните бюджет 2020 года — около 20 триллионов…, а сейчас роспись — 36 триллионов. Есть разница? А времени то сколько прошло! Всего четыре года», — подчеркнул Володин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». За эти четыре года, по словам Володина, кабмин во главе с Мишустиным и под руководством президента России Владимира Путина добились того, чтобы федеральный бюджет вырос до этих показателей. И это, подчеркнул спикер Госдумы, в ситуации внешних и внутренних вызовов, пандемии коронавируса, специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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