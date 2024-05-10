Депутат Миронов сделал заявление с трибуны в Госдуме после падения автобуса в Мойку

Депутат Миронов: следствие разберется в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
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Сергей Миронов, интервью. Москва, миронов сергей
Надо наводить порядок, заявил Сергей Миронов Фото:
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Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Депутат Сергей Миронов сделал заявление с трибуны в ходе заседания Госдумы после падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Он сказал, что смотрел видео происшествия, и следствию нужно разобраться.

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Автобус в Санкт-Петербурге упал с моста в реку Мойку, есть погибшие: что известно

«В родном городе Петербурге произошло страшное ЧП — пассажирский автобус упал в Мойку. Водитель — представитель одной из среднеазиатских стран. Гражданин России. Я все оставляю за скобками», — сказал Миронов во время заседания. Трансляция велась на телеканале Россия 24.

Он добавил, что смотрел видео аварии. По его словам, водитель мог быть не в адекватном состоянии, но в этом разберется следствие. Надо наводить порядок, заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку. МЧС России привело данные о трех погибших. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем.

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Депутат Сергей Миронов сделал заявление с трибуны в ходе заседания Госдумы после падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Он сказал, что смотрел видео происшествия, и следствию нужно разобраться. «В родном городе Петербурге произошло страшное ЧП — пассажирский автобус упал в Мойку. Водитель — представитель одной из среднеазиатских стран. Гражданин России. Я все оставляю за скобками», — сказал Миронов во время заседания. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что смотрел видео аварии. По его словам, водитель мог быть не в адекватном состоянии, но в этом разберется следствие. Надо наводить порядок, заключил депутат. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку. МЧС России привело данные о трех погибших. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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