Депутат Миронов сделал заявление с трибуны в Госдуме после падения автобуса в Мойку

Депутат Миронов: следствие разберется в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

10 мая 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Депутат Сергей Миронов сделал заявление с трибуны в ходе заседания Госдумы после падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Он сказал, что смотрел видео происшествия, и следствию нужно разобраться. «В родном городе Петербурге произошло страшное ЧП — пассажирский автобус упал в Мойку. Водитель — представитель одной из среднеазиатских стран. Гражданин России. Я все оставляю за скобками», — сказал Миронов во время заседания. Трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что смотрел видео аварии. По его словам, водитель мог быть не в адекватном состоянии, но в этом разберется следствие. Надо наводить порядок, заключил депутат. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку. МЧС России привело данные о трех погибших. URA.RU приводило всю информацию, известную о произошедшем.