Дагестанцы бросились на помощь пассажирам тонущего автобуса в Петербурге

10 мая 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов первыми бросились на помощь пассажирам тонущего автобуса Фото: Валентин Егоршин/ТАСС новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере Уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов первыми пришли на помощь людям, находившимся в бедственной ситуации в автобусе в Санкт-Петербурге, который упал в реку. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев. «Уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович — имена ребят, которые первыми пришли на помощь людям, оказавшимся в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге», — написал депутат в своем telegram-канале. Он добавил, что данные люди работают в сфере строительства и направлялись на пятничную молитву. Идрис Гаджиев в комментарии изданию «Фонтанка» заявил, что, когда он прыгал в воду, даже не задумывался о своих способностях в плавании. В тот момент, по словам Джабраилова, их интересовало только то, что люди нуждаются в помощи. Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге около 13:40 по московскому времени. По последним данным, в результате происшествия погибло три человека. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов первыми пришли на помощь людям, находившимся в бедственной ситуации в автобусе в Санкт-Петербурге, который упал в реку. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев. «Уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович — имена ребят, которые первыми пришли на помощь людям, оказавшимся в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге», — написал депутат в своем telegram-канале. Он добавил, что данные люди работают в сфере строительства и направлялись на пятничную молитву. Идрис Гаджиев в комментарии изданию «Фонтанка» заявил, что, когда он прыгал в воду, даже не задумывался о своих способностях в плавании. В тот момент, по словам Джабраилова, их интересовало только то, что люди нуждаются в помощи. Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге около 13:40 по московскому времени. По последним данным, в результате происшествия погибло три человека. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале.