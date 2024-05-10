Дагестанцы бросились на помощь пассажирам тонущего автобуса в Петербурге

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Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов первыми бросились на помощь пассажирам тонущего автобуса Фото:
новость из сюжета
Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов первыми пришли на помощь людям, находившимся в бедственной ситуации в автобусе в Санкт-Петербурге, который упал в реку. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев.

«Уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович — имена ребят, которые первыми пришли на помощь людям, оказавшимся в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге», — написал депутат в своем telegram-канале. Он добавил, что данные люди работают в сфере строительства и направлялись на пятничную молитву.

Идрис Гаджиев в комментарии изданию «Фонтанка» заявил, что, когда он прыгал в воду, даже не задумывался о своих способностях в плавании. В тот момент, по словам Джабраилова, их интересовало только то, что люди нуждаются в помощи.

Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге около 13:40 по московскому времени. По последним данным, в результате происшествия погибло три человека. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале.

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Уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов первыми пришли на помощь людям, находившимся в бедственной ситуации в автобусе в Санкт-Петербурге, который упал в реку. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев. «Уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович — имена ребят, которые первыми пришли на помощь людям, оказавшимся в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге», — написал депутат в своем telegram-канале. Он добавил, что данные люди работают в сфере строительства и направлялись на пятничную молитву. Идрис Гаджиев в комментарии изданию «Фонтанка» заявил, что, когда он прыгал в воду, даже не задумывался о своих способностях в плавании. В тот момент, по словам Джабраилова, их интересовало только то, что люди нуждаются в помощи. Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге около 13:40 по московскому времени. По последним данным, в результате происшествия погибло три человека. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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