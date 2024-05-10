Источники раскрыли судьбу вице-премьера Белоусова в новом правительстве

РБК: вице-премьер Белоусов сохранит должность в составе нового правительства
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Работу Андрея Белоусова оценили позитивно Фото:
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов сохранит свою должность в составе нового правительства Михаила Мишустина. Информацию об этом сообщили несколько источников РБК и «Ведомостей».

«Исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов останется в новом правительстве», — сообщает «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника. РБК сообщили аналогичную информацию несколько источников.

Собеседник «Ведомостей» заявлял, что по Белоусову шли консультации. Точную причину он не назвал, но подчеркнул, что претензий к работе Белоусова нет. Работу вице-премьера в период коронавируса с ведением санкций позитивно оценили.

Вечером 10 мая президент РФ Владимир Путин переназначил Михаила Мишустина главой правительства. До этого премьер-министра одобрили четыре из пяти парламентских партий.

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов сохранит свою должность в составе нового правительства Михаила Мишустина. Информацию об этом сообщили несколько источников РБК и «Ведомостей». «Исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов останется в новом правительстве», — сообщает «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника. РБК сообщили аналогичную информацию несколько источников. Собеседник «Ведомостей» заявлял, что по Белоусову шли консультации. Точную причину он не назвал, но подчеркнул, что претензий к работе Белоусова нет. Работу вице-премьера в период коронавируса с ведением санкций позитивно оценили. Вечером 10 мая президент РФ Владимир Путин переназначил Михаила Мишустина главой правительства. До этого премьер-министра одобрили четыре из пяти парламентских партий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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