Источники раскрыли судьбу вице-премьера Белоусова в новом правительстве

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сохранит свою должность в составе нового правительства Михаила Мишустина. Информацию об этом сообщили несколько источников РБК и «Ведомостей».
«Исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов останется в новом правительстве», — сообщает «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника. РБК сообщили аналогичную информацию несколько источников.
Собеседник «Ведомостей» заявлял, что по Белоусову шли консультации. Точную причину он не назвал, но подчеркнул, что претензий к работе Белоусова нет. Работу вице-премьера в период коронавируса с ведением санкций позитивно оценили.
Вечером 10 мая президент РФ Владимир Путин переназначил Михаила Мишустина главой правительства. До этого премьер-министра одобрили четыре из пяти парламентских партий.
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