Источники раскрыли судьбу вице-премьера Белоусова в новом правительстве

РБК: вице-премьер Белоусов сохранит должность в составе нового правительства

10 мая 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Работу Андрея Белоусова оценили позитивно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Первый вице-премьер Андрей Белоусов сохранит свою должность в составе нового правительства Михаила Мишустина. Информацию об этом сообщили несколько источников РБК и «Ведомостей». «Исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов останется в новом правительстве», — сообщает «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника. РБК сообщили аналогичную информацию несколько источников. Собеседник «Ведомостей» заявлял, что по Белоусову шли консультации. Точную причину он не назвал, но подчеркнул, что претензий к работе Белоусова нет. Работу вице-премьера в период коронавируса с ведением санкций позитивно оценили. Вечером 10 мая президент РФ Владимир Путин переназначил Михаила Мишустина главой правительства. До этого премьер-министра одобрили четыре из пяти парламентских партий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сохранит свою должность в составе нового правительства Михаила Мишустина. Информацию об этом сообщили несколько источников РБК и «Ведомостей». «Исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов останется в новом правительстве», — сообщает «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника. РБК сообщили аналогичную информацию несколько источников. Собеседник «Ведомостей» заявлял, что по Белоусову шли консультации. Точную причину он не назвал, но подчеркнул, что претензий к работе Белоусова нет. Работу вице-премьера в период коронавируса с ведением санкций позитивно оценили. Вечером 10 мая президент РФ Владимир Путин переназначил Михаила Мишустина главой правительства. До этого премьер-министра одобрили четыре из пяти парламентских партий.