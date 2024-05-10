ВСУ пытались атаковать Белгородскую область «Вампирами» и управляемыми бомбами

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ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская ПВО уничтожила 17 снарядов РСЗО Vampire, пять управляемых авиационных бомб и БПЛА, которые Украина направила на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены семнадцать реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один БпЛА над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале.

ВСУ активно пытаются нанести удары по региону в последние дни. Например, в ночь на 9 мая ПВО сбила 15 снарядов Vampire и беспилотник.

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Российская ПВО уничтожила 17 снарядов РСЗО Vampire, пять управляемых авиационных бомб и БПЛА, которые Украина направила на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены семнадцать реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один БпЛА над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале. ВСУ активно пытаются нанести удары по региону в последние дни. Например, в ночь на 9 мая ПВО сбила 15 снарядов Vampire и беспилотник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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