ВСУ пытались атаковать Белгородскую область «Вампирами» и управляемыми бомбами

10 мая 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская ПВО уничтожила 17 снарядов РСЗО Vampire, пять управляемых авиационных бомб и БПЛА, которые Украина направила на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены семнадцать реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один БпЛА над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале. ВСУ активно пытаются нанести удары по региону в последние дни. Например, в ночь на 9 мая ПВО сбила 15 снарядов Vampire и беспилотник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская ПВО уничтожила 17 снарядов РСЗО Vampire, пять управляемых авиационных бомб и БПЛА, которые Украина направила на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены семнадцать реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один БпЛА над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале. ВСУ активно пытаются нанести удары по региону в последние дни. Например, в ночь на 9 мая ПВО сбила 15 снарядов Vampire и беспилотник.