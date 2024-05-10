ВСУ пытались атаковать Белгородскую область «Вампирами» и управляемыми бомбами

ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская ПВО уничтожила 17 снарядов РСЗО Vampire, пять управляемых авиационных бомб и БПЛА, которые Украина направила на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены семнадцать реактивных снарядов, пять управляемых авиационных бомб и один БпЛА над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале.
ВСУ активно пытаются нанести удары по региону в последние дни. Например, в ночь на 9 мая ПВО сбила 15 снарядов Vampire и беспилотник.
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