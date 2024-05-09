09 мая 2024

Губернатор ЯНАО поздравил Мишустина с избранием на должность премьер-министра РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов заявил, что переизбрание на пост говорит о высоком доверии президента и парламента Фото:
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра Российской Федерации. Свое обращение глава Ямала опубликовал в личном telegram-канале.

«Депутаты Госдумы поддержали предложение Президента России и утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства РФ. Поздравляю премьер-министра с назначением. Это высокое доверие президента и парламента», — сообщил Артюхов в публикации.

Кроме того, глава Ямала отметил, что работа Мишустина на посту премьер-министра позволила России достойно встретить «вызовы прошлых лет». Артюхов высказал уверенность, что и впредь работа кабмина будет направлена на защиту интересов граждан страны.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении на пост Председателя Правительства страны. Им избран Михаил Мишустин. Ранее утверждение кандидатуры прошло в Госдуме РФ. URA.RU приводило всю информацию, известную о политике.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра Российской Федерации. Свое обращение глава Ямала опубликовал в личном telegram-канале. «Депутаты Госдумы поддержали предложение Президента России и утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства РФ. Поздравляю премьер-министра с назначением. Это высокое доверие президента и парламента», — сообщил Артюхов в публикации. Кроме того, глава Ямала отметил, что работа Мишустина на посту премьер-министра позволила России достойно встретить «вызовы прошлых лет». Артюхов высказал уверенность, что и впредь работа кабмина будет направлена на защиту интересов граждан страны. Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении на пост Председателя Правительства страны. Им избран Михаил Мишустин. Ранее утверждение кандидатуры прошло в Госдуме РФ. URA.RU приводило всю информацию, известную о политике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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