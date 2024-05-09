Губернатор ЯНАО поздравил Мишустина с избранием на должность премьер-министра РФ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра Российской Федерации. Свое обращение глава Ямала опубликовал в личном telegram-канале.
«Депутаты Госдумы поддержали предложение Президента России и утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства РФ. Поздравляю премьер-министра с назначением. Это высокое доверие президента и парламента», — сообщил Артюхов в публикации.
Кроме того, глава Ямала отметил, что работа Мишустина на посту премьер-министра позволила России достойно встретить «вызовы прошлых лет». Артюхов высказал уверенность, что и впредь работа кабмина будет направлена на защиту интересов граждан страны.
Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении на пост Председателя Правительства страны. Им избран Михаил Мишустин. Ранее утверждение кандидатуры прошло в Госдуме РФ. URA.RU приводило всю информацию, известную о политике.
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра Российской Федерации. Свое обращение глава Ямала опубликовал в личном telegram-канале. «Депутаты Госдумы поддержали предложение Президента России и утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства РФ. Поздравляю премьер-министра с назначением. Это высокое доверие президента и парламента», — сообщил Артюхов в публикации. Кроме того, глава Ямала отметил, что работа Мишустина на посту премьер-министра позволила России достойно встретить «вызовы прошлых лет». Артюхов высказал уверенность, что и впредь работа кабмина будет направлена на защиту интересов граждан страны. Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении на пост Председателя Правительства страны. Им избран Михаил Мишустин. Ранее утверждение кандидатуры прошло в Госдуме РФ. URA.RU приводило всю информацию, известную о политике.