Губернатор ЯНАО поздравил Мишустина с избранием на должность премьер-министра РФ

10 мая 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

Артюхов заявил, что переизбрание на пост говорит о высоком доверии президента и парламента Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра Российской Федерации. Свое обращение глава Ямала опубликовал в личном telegram-канале. «Депутаты Госдумы поддержали предложение Президента России и утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства РФ. Поздравляю премьер-министра с назначением. Это высокое доверие президента и парламента», — сообщил Артюхов в публикации. Кроме того, глава Ямала отметил, что работа Мишустина на посту премьер-министра позволила России достойно встретить «вызовы прошлых лет». Артюхов высказал уверенность, что и впредь работа кабмина будет направлена на защиту интересов граждан страны. Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении на пост Председателя Правительства страны. Им избран Михаил Мишустин. Ранее утверждение кандидатуры прошло в Госдуме РФ. URA.RU приводило всю информацию, известную о политике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра Российской Федерации. Свое обращение глава Ямала опубликовал в личном telegram-канале. «Депутаты Госдумы поддержали предложение Президента России и утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства РФ. Поздравляю премьер-министра с назначением. Это высокое доверие президента и парламента», — сообщил Артюхов в публикации. Кроме того, глава Ямала отметил, что работа Мишустина на посту премьер-министра позволила России достойно встретить «вызовы прошлых лет». Артюхов высказал уверенность, что и впредь работа кабмина будет направлена на защиту интересов граждан страны. Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указ о назначении на пост Председателя Правительства страны. Им избран Михаил Мишустин. Ранее утверждение кандидатуры прошло в Госдуме РФ. URA.RU приводило всю информацию, известную о политике.