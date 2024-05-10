Чехия объявила в розыск якобы причастного ко взрывам во Врбетице россиянина

11 мая 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Чешская полиция обвиняет Аверьянова во взрыве на складах (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова, который якобы причастен ко взрывам боеприпасов на складах в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом пишет газета Сeske noviny. «Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ Аверьянова», — сообщает издание. Аверьянов, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин (они же — Руслан Боширов и Александр Петров) якобы организовали взрывы складов в деревне Злинского края. Такие данные приводит чешская полиция. С Аверьяновым беседовали супруги Елена и Николай Шапошниковы, которые имеют гражданство Чехии, но являются якобы российскими разведчиками. Шапошников, работая на оружейной компании Imex Group, якобы предоставил российской разведке данные о работе компании и оформил агентам разрешения для посещения складов. Спустя девять лет полиция Чехии закрыла дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, считая доказанной причастность России. В МИД РФ в 2021 году эти обвинения назвали «маразматическим парадом». С чего начался конфликт между странами — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова, который якобы причастен ко взрывам боеприпасов на складах в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом пишет газета Сeske noviny. «Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ Аверьянова», — сообщает издание. Аверьянов, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин (они же — Руслан Боширов и Александр Петров) якобы организовали взрывы складов в деревне Злинского края. Такие данные приводит чешская полиция. С Аверьяновым беседовали супруги Елена и Николай Шапошниковы, которые имеют гражданство Чехии, но являются якобы российскими разведчиками. Шапошников, работая на оружейной компании Imex Group, якобы предоставил российской разведке данные о работе компании и оформил агентам разрешения для посещения складов. Спустя девять лет полиция Чехии закрыла дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, считая доказанной причастность России. В МИД РФ в 2021 году эти обвинения назвали «маразматическим парадом». С чего начался конфликт между странами — в материале URA.RU.