Чехия объявила в розыск якобы причастного ко взрывам во Врбетице россиянина

Чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова, который якобы причастен ко взрывам боеприпасов на складах в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом пишет газета Сeske noviny.
«Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ Аверьянова», — сообщает издание. Аверьянов, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин (они же — Руслан Боширов и Александр Петров) якобы организовали взрывы складов в деревне Злинского края. Такие данные приводит чешская полиция.
С Аверьяновым беседовали супруги Елена и Николай Шапошниковы, которые имеют гражданство Чехии, но являются якобы российскими разведчиками. Шапошников, работая на оружейной компании Imex Group, якобы предоставил российской разведке данные о работе компании и оформил агентам разрешения для посещения складов.
Спустя девять лет полиция Чехии закрыла дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, считая доказанной причастность России. В МИД РФ в 2021 году эти обвинения назвали «маразматическим парадом». С чего начался конфликт между странами — в материале URA.RU.
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Чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова, который якобы причастен ко взрывам боеприпасов на складах в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом пишет газета Сeske noviny. «Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ Аверьянова», — сообщает издание. Аверьянов, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин (они же — Руслан Боширов и Александр Петров) якобы организовали взрывы складов в деревне Злинского края. Такие данные приводит чешская полиция. С Аверьяновым беседовали супруги Елена и Николай Шапошниковы, которые имеют гражданство Чехии, но являются якобы российскими разведчиками. Шапошников, работая на оружейной компании Imex Group, якобы предоставил российской разведке данные о работе компании и оформил агентам разрешения для посещения складов. Спустя девять лет полиция Чехии закрыла дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, считая доказанной причастность России. В МИД РФ в 2021 году эти обвинения назвали «маразматическим парадом». С чего начался конфликт между странами — в материале URA.RU.