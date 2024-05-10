10 мая 2024

Чехия объявила в розыск якобы причастного ко взрывам во Врбетице россиянина

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Евросоюз. Курган, полицейский, проезд закрыт, заграждание, чехия
Чешская полиция обвиняет Аверьянова во взрыве на складах (фото из архива) Фото:

Чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова, который якобы причастен ко взрывам боеприпасов на складах в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом пишет газета Сeske noviny.

«Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ Аверьянова», — сообщает издание. Аверьянов, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин (они же — Руслан Боширов и Александр Петров) якобы организовали взрывы складов в деревне Злинского края. Такие данные приводит чешская полиция.

С Аверьяновым беседовали супруги Елена и Николай Шапошниковы, которые имеют гражданство Чехии, но являются якобы российскими разведчиками. Шапошников, работая на оружейной компании Imex Group, якобы предоставил российской разведке данные о работе компании и оформил агентам разрешения для посещения складов.

Спустя девять лет полиция Чехии закрыла дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, считая доказанной причастность России. В МИД РФ в 2021 году эти обвинения назвали «маразматическим парадом». С чего начался конфликт между странами — в материале URA.RU.

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Чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова, который якобы причастен ко взрывам боеприпасов на складах в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом пишет газета Сeske noviny. «Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ Аверьянова», — сообщает издание. Аверьянов, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин (они же — Руслан Боширов и Александр Петров) якобы организовали взрывы складов в деревне Злинского края. Такие данные приводит чешская полиция. С Аверьяновым беседовали супруги Елена и Николай Шапошниковы, которые имеют гражданство Чехии, но являются якобы российскими разведчиками. Шапошников, работая на оружейной компании Imex Group, якобы предоставил российской разведке данные о работе компании и оформил агентам разрешения для посещения складов. Спустя девять лет полиция Чехии закрыла дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, считая доказанной причастность России. В МИД РФ в 2021 году эти обвинения назвали «маразматическим парадом». С чего начался конфликт между странами — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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