Взрывы на складах боеприпасов в Чехии: в чем обвиняют Россию

Чехия обвинила РФ во взрывах на складах со снарядами для ВСУ

30 апреля 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

Взрыв на складах боеприпасов во Врбетице произошел в 2014 году Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense Полиция Чехии спустя девять лет прекратила дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, считая доказанной причастность России. Речь идет о взрывах на складах боеприпасов немецкой компании Imex во Врбетице района Злин Злинского края Чехии в октябре и декабре 2014 года. Хранившиеся там снаряды предназначались для продажи Украине. С чего начался конфликт между странами в материале URA.RU. Что известно о взрыве Два взрыва складов боеприпасов произошли во Врбетице района Злин Злинского края Чехии 16 октября и 3 декабря 2014 года. На складах хранились боеприпасы чешской фирмы, занимавшейся поставкой оружия на Украину. Склад №16 содержал 50 тонн боеприпасов, которые после взрыва 16 октября были разбросаны на расстоянии 800 метров. В результате взрыва погибли два человека, эвакуировали жителей близлежащего села. 3 декабря взорвался склад №12. В нем хранилось 100 тонн боеприпасов, он находился в 1,2 км от эпицентра первого взрыва. Из-за ЧП эвакуировали 430 человек из окрестных сел. По информации чешских журналистов, тогда в эпицентре взрыва оказались противопехотные снаряды, ракеты дальнего и среднего действия. По данным следствия, хранившиеся боеприпасы предназначались для продажи Украине. В чем Чехия обвиняет Россию Расследование продолжалось с 2014 года, однако 17 апреля 2021 года власти Чехии объявили в розыск двух предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным чешского МВД, в 2014 году Петров и Боширов по поддельным документам якобы посещали Злинский край, где находится Врбетице. На основании этого чешские власти сделали предположение, что они могут быть причастны к организации взрывов. Конфликт между РФ и Чехией обострился после того, как Прага выслала 18 российских дипломатов из-за их возможной причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. По словам главы МИД страны Яна Гамачека, это сделано для того, чтобы начать отношения с Россией с нуля. Россия вслед за этим заявлением объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта. В 2021 году власти Чехии потребовали от России компенсировать ущерб за взрывы, потребовав 25,5 миллиона евро (около двух миллиардов рублей). Сегодня, согласно заявлению пресс-службы полиции республики, в Праге считают, что взрывы на складах были элементом «долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки». Ее целью якобы было недопущение передачи боеприпасов «в районы проведения операций российской армии». Реакция России Обвинения в причастности России к взрывам на военных складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году является «маразматическим парадом», заявляли еще в 2021 году в МИД РФ. В Кремле назвали голословными и безосновательными обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова. Он отметил, что пересечения указанными лицами границ проверяться не будет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Чехии спустя девять лет прекратила дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, считая доказанной причастность России. Речь идет о взрывах на складах боеприпасов немецкой компании Imex во Врбетице района Злин Злинского края Чехии в октябре и декабре 2014 года. Хранившиеся там снаряды предназначались для продажи Украине. С чего начался конфликт между странами в материале URA.RU. Два взрыва складов боеприпасов произошли во Врбетице района Злин Злинского края Чехии 16 октября и 3 декабря 2014 года. На складах хранились боеприпасы чешской фирмы, занимавшейся поставкой оружия на Украину. Склад №16 содержал 50 тонн боеприпасов, которые после взрыва 16 октября были разбросаны на расстоянии 800 метров. В результате взрыва погибли два человека, эвакуировали жителей близлежащего села. 3 декабря взорвался склад №12. В нем хранилось 100 тонн боеприпасов, он находился в 1,2 км от эпицентра первого взрыва. Из-за ЧП эвакуировали 430 человек из окрестных сел. По информации чешских журналистов, тогда в эпицентре взрыва оказались противопехотные снаряды, ракеты дальнего и среднего действия. По данным следствия, хранившиеся боеприпасы предназначались для продажи Украине. Расследование продолжалось с 2014 года, однако 17 апреля 2021 года власти Чехии объявили в розыск двух предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным чешского МВД, в 2014 году Петров и Боширов по поддельным документам якобы посещали Злинский край, где находится Врбетице. На основании этого чешские власти сделали предположение, что они могут быть причастны к организации взрывов. Конфликт между РФ и Чехией обострился после того, как Прага выслала 18 российских дипломатов из-за их возможной причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. По словам главы МИД страны Яна Гамачека, это сделано для того, чтобы начать отношения с Россией с нуля. Россия вслед за этим заявлением объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта. В 2021 году власти Чехии потребовали от России компенсировать ущерб за взрывы, потребовав 25,5 миллиона евро (около двух миллиардов рублей). Сегодня, согласно заявлению пресс-службы полиции республики, в Праге считают, что взрывы на складах были элементом «долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки». Ее целью якобы было недопущение передачи боеприпасов «в районы проведения операций российской армии». Обвинения в причастности России к взрывам на военных складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году является «маразматическим парадом», заявляли еще в 2021 году в МИД РФ. В Кремле назвали голословными и безосновательными обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова. Он отметил, что пересечения указанными лицами границ проверяться не будет.