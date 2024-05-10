Бар находится на пешеходной улице Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выставили на продажу бар «Винный шкаф» на Кировке. Собственник готов отдать бизнес за два с половиной миллиона рублей, говорится на сайте объявлений.

«Продается готовый действующий бизнес…: Винный бар в центре Челябинска на пешеходной части Кировки. [Стоимость] 2 500 000 рублей или предложите свою цену», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Общая площадь бара 144 квадратных метра, имеется 45 посадочных мест. Все оборудование, посуда, мебель, действующие лицензии и страницы в соцсетях останутся новому владельцу, сообщает продавец.

В Челябинске ранее выставили на продажу ресторан «На старом месте» за 15 миллионов рублей. В стоимость входит помещение, оборудование и посуда, говорилось в объявлении.

Бар работает уже семь лет Сайт объявлений «Авито»

Владелец просит за бар 2 500 000 рублей Сайт объявлений «Авито»