В Челябинске выставили на продажу бар «Винный шкаф» на Кировке. Собственник готов отдать бизнес за два с половиной миллиона рублей, говорится на сайте объявлений.
«Продается готовый действующий бизнес…: Винный бар в центре Челябинска на пешеходной части Кировки. [Стоимость] 2 500 000 рублей или предложите свою цену», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Общая площадь бара 144 квадратных метра, имеется 45 посадочных мест. Все оборудование, посуда, мебель, действующие лицензии и страницы в соцсетях останутся новому владельцу, сообщает продавец.
В Челябинске ранее выставили на продажу ресторан «На старом месте» за 15 миллионов рублей. В стоимость входит помещение, оборудование и посуда, говорилось в объявлении.
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