10 мая 2024
09 мая 2024

В Челябинске продают бар «Винный шкаф» за 2,5 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация. Челябинск, кировка, новогодняя иллюминация
Бар находится на пешеходной улице Челябинска Фото:

В Челябинске выставили на продажу бар «Винный шкаф» на Кировке. Собственник готов отдать бизнес за два с половиной миллиона рублей, говорится на сайте объявлений.

«Продается готовый действующий бизнес…: Винный бар в центре Челябинска на пешеходной части Кировки. [Стоимость] 2 500 000 рублей или предложите свою цену», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Общая площадь бара 144 квадратных метра, имеется 45 посадочных мест. Все оборудование, посуда, мебель, действующие лицензии и страницы в соцсетях останутся новому владельцу, сообщает продавец.

В Челябинске ранее выставили на продажу ресторан «На старом месте» за 15 миллионов рублей. В стоимость входит помещение, оборудование и посуда, говорилось в объявлении.

Бар работает уже семь лет
Бар работает уже семь лет
Владелец просит за бар 2 500 000 рублей
Владелец просит за бар 2 500 000 рублей

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В Челябинске выставили на продажу бар «Винный шкаф» на Кировке. Собственник готов отдать бизнес за два с половиной миллиона рублей, говорится на сайте объявлений. «Продается готовый действующий бизнес…: Винный бар в центре Челябинска на пешеходной части Кировки. [Стоимость] 2 500 000 рублей или предложите свою цену», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Общая площадь бара 144 квадратных метра, имеется 45 посадочных мест. Все оборудование, посуда, мебель, действующие лицензии и страницы в соцсетях останутся новому владельцу, сообщает продавец. В Челябинске ранее выставили на продажу ресторан «На старом месте» за 15 миллионов рублей. В стоимость входит помещение, оборудование и посуда, говорилось в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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