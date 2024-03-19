19 марта 2024

В Челябинске продают ресторан «На старом месте»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак начальника «Южный Урал» Владимира Муравьева и начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаила Чебыкина. Курган, фуршет, бокалы, ресторан, корпоратив, посуда
Ресторан на «Старом месте» продается вместе с посудой Фото:

В Челябинске выставлен на продажу ресторан «На старом месте» за 15 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте объявлений.

«Продается ресторан «На старом месте. Цена 15 млн рублей. В цену входит помещение, оборудование, посуда», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

О причинах продажи не сообщается. Ресторан работает с 2009 года. Собственником ресторана является предприниматель Рамиль Сайфутдинов.

В январе налоговики подавали ходатайство о банкротстве ООО «На старом месте» из-за долга в 468 тысяч 923 рубля. Суд в введении банкротства отказал. URA.RU направляло запрос в ресторан с просьбой прокомментировать претензии ФНС. Ответ на запрос не поступил.

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В Челябинске выставлен на продажу ресторан «На старом месте» за 15 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте объявлений. «Продается ресторан «На старом месте. Цена 15 млн рублей. В цену входит помещение, оборудование, посуда», — говорится в сообщении на сайте «Авито». О причинах продажи не сообщается. Ресторан работает с 2009 года. Собственником ресторана является предприниматель Рамиль Сайфутдинов. В январе налоговики подавали ходатайство о банкротстве ООО «На старом месте» из-за долга в 468 тысяч 923 рубля. Суд в введении банкротства отказал. URA.RU направляло запрос в ресторан с просьбой прокомментировать претензии ФНС. Ответ на запрос не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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