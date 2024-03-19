Экономика Бизнес В Челябинске продают ресторан «На старом месте» 20 марта 2024 в 00:40 Размер текста - 17 + Ресторан на «Старом месте» продается вместе с посудой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске выставлен на продажу ресторан «На старом месте» за 15 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте объявлений. «Продается ресторан «На старом месте. Цена 15 млн рублей. В цену входит помещение, оборудование, посуда», — говорится в сообщении на сайте «Авито». О причинах продажи не сообщается. Ресторан работает с 2009 года. Собственником ресторана является предприниматель Рамиль Сайфутдинов. В январе налоговики подавали ходатайство о банкротстве ООО «На старом месте» из-за долга в 468 тысяч 923 рубля. Суд в введении банкротства отказал. URA.RU направляло запрос в ресторан с просьбой прокомментировать претензии ФНС. Ответ на запрос не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске выставлен на продажу ресторан «На старом месте» за 15 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте объявлений. «Продается ресторан «На старом месте. Цена 15 млн рублей. В цену входит помещение, оборудование, посуда», — говорится в сообщении на сайте «Авито». О причинах продажи не сообщается. Ресторан работает с 2009 года. Собственником ресторана является предприниматель Рамиль Сайфутдинов. В январе налоговики подавали ходатайство о банкротстве ООО «На старом месте» из-за долга в 468 тысяч 923 рубля. Суд в введении банкротства отказал. URA.RU направляло запрос в ресторан с просьбой прокомментировать претензии ФНС. Ответ на запрос не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям