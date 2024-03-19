В Челябинске продают ресторан «На старом месте»

В Челябинске выставлен на продажу ресторан «На старом месте» за 15 млн рублей. Сообщение об этом появилось на сайте объявлений.
«Продается ресторан «На старом месте. Цена 15 млн рублей. В цену входит помещение, оборудование, посуда», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
О причинах продажи не сообщается. Ресторан работает с 2009 года. Собственником ресторана является предприниматель Рамиль Сайфутдинов.
В январе налоговики подавали ходатайство о банкротстве ООО «На старом месте» из-за долга в 468 тысяч 923 рубля. Суд в введении банкротства отказал. URA.RU направляло запрос в ресторан с просьбой прокомментировать претензии ФНС. Ответ на запрос не поступил.
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