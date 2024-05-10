Названы самые популярные мотоциклы в России

«Известия»: в России самой популярной маркой мотоциклов стал «ИЖ»

Чаще всего с пробегом россияне приобретают мотоциклы марки «ИЖ» Фото: Ирина Гершина © URA.RU

На рынке подержанных мотоциклов у россиян самой популярным нынешней весной стала марка «ИЖ». Об этом рассказали эксперты «Авито Авто».

«Самыми востребованными подержанными мотоциклами в марте—апреле стали представители марки „ИЖ“. Их доля в спросе составила 9,8%», — передают «Известия» данные аналитиков. На втором месте в рейтинге популярных подержанных мотоциклов расположилась марка Kayo с долей 8,7%, а замыкает тройку лидеров Honda (6,8%). В целом спрос на мотосредства с пробегом перед началом сезона в России вырос на 93%.

Средняя стоимость мотоциклов с пробегом составила 190 тысяч рублей. При этом дешевле всего покупателю обойдется марка «ИЖ» — в среднем 40 тысяч рублей. Дороже всех — Honda и Yamaha. Их стоимость в среднем достигает 480 тысяч рублей.

Эксперты добавили, что также на 12,6% поднялся спрос на мопеды и скутеры в категории подержанных. Средняя цена их составила 68 тысяч рублей, а самыми востребованными в марте—апреле стали мопеды и скутеры Honda.

В мае 2024 года в России произошли значительные изменения в ценообразовании на автомобили. Это коснулось как отечественных производителей, так и моделей, привозимых по схеме параллельного импорта. Теперь минимальная стоимость модели УАЗ «Патриот» составляет 1 680 000 рублей, а цены кроссоверы «Москвич 3» начинаются от 1 655 000 рублей.