На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 баллов произошло в 66 километрах от Петропавловска-Камчатского, жители которого и сильнее всего ощутили подземные толчки. Об этом сообщает сайт камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
«Сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на расстоянии 66 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 5,2», —
Сильнее всего землетрясение ощущали жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. Они максимум доходили до четырех баллов. Сам эпицентр находился на глубине 47 километров.
Ранее землетрясение произошло у побережья Курил. Магнитуда — 4,9. Эпицентр находился в Тихом океане, в 278 км на юго-запад от острова Кунашир.
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