На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло на Камчатке
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Информация о последствиях землетрясения пока не поступала Фото:

Землетрясение магнитудой 5,2 баллов произошло в 66 километрах от Петропавловска-Камчатского, жители которого и сильнее всего ощутили подземные толчки. Об этом сообщает сайт камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на расстоянии 66 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 5,2», — говорится в сообщении.

Сильнее всего землетрясение ощущали жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. Они максимум доходили до четырех баллов. Сам эпицентр находился на глубине 47 километров.

Ранее землетрясение произошло у побережья Курил. Магнитуда — 4,9. Эпицентр находился в Тихом океане, в 278 км на юго-запад от острова Кунашир.

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Землетрясение магнитудой 5,2 баллов произошло в 66 километрах от Петропавловска-Камчатского, жители которого и сильнее всего ощутили подземные толчки. Об этом сообщает сайт камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. «Сейсмособытие произошло в акватории Авачинского залива на расстоянии 66 километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 5,2», — говорится в сообщении. Сильнее всего землетрясение ощущали жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. Они максимум доходили до четырех баллов. Сам эпицентр находился на глубине 47 километров. Ранее землетрясение произошло у побережья Курил. Магнитуда — 4,9. Эпицентр находился в Тихом океане, в 278 км на юго-запад от острова Кунашир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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