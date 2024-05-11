Welt: Евросоюз согласовал проект гарантий безопасности для Украины

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ЕС согласовал новый документ по гарантиям безопасности для Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европейский союз согласовал черновик соглашения, которое предоставит Киеву гарантии безопасности без прямого участия солдат стран ЕС в боевых действиях против России. Об этом написали в немецкой газете Die Welt.

«Ответственные послы 27 государств-членов союза недавно пришли к соглашению по безопасности для Киева», — пишет издание со ссылкой на документ. На данный момент он обсуждается между ЕС и Украиной.

Также отмечается, что гарантии безопасности касаются политической, военной и экономической помощи Украине. Гарантии могут предоставить не позднее начала июля.

Ранее сообщалось, что Украина провела третий раунд переговоров по соглашению безопасности с США. Там обсуждался новый проект соглашения.

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Европейский союз согласовал черновик соглашения, которое предоставит Киеву гарантии безопасности без прямого участия солдат стран ЕС в боевых действиях против России. Об этом написали в немецкой газете Die Welt. «Ответственные послы 27 государств-членов союза недавно пришли к соглашению по безопасности для Киева», — пишет издание со ссылкой на документ. На данный момент он обсуждается между ЕС и Украиной. Также отмечается, что гарантии безопасности касаются политической, военной и экономической помощи Украине. Гарантии могут предоставить не позднее начала июля. Ранее сообщалось, что Украина провела третий раунд переговоров по соглашению безопасности с США. Там обсуждался новый проект соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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