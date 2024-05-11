Welt: Евросоюз согласовал проект гарантий безопасности для Украины

Европейский союз согласовал черновик соглашения, которое предоставит Киеву гарантии безопасности без прямого участия солдат стран ЕС в боевых действиях против России. Об этом написали в немецкой газете Die Welt.
«Ответственные послы 27 государств-членов союза недавно пришли к соглашению по безопасности для Киева», — пишет издание со ссылкой на документ. На данный момент он обсуждается между ЕС и Украиной.
Также отмечается, что гарантии безопасности касаются политической, военной и экономической помощи Украине. Гарантии могут предоставить не позднее начала июля.
Ранее сообщалось, что Украина провела третий раунд переговоров по соглашению безопасности с США. Там обсуждался новый проект соглашения.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Европейский союз согласовал черновик соглашения, которое предоставит Киеву гарантии безопасности без прямого участия солдат стран ЕС в боевых действиях против России. Об этом написали в немецкой газете Die Welt. «Ответственные послы 27 государств-членов союза недавно пришли к соглашению по безопасности для Киева», — пишет издание со ссылкой на документ. На данный момент он обсуждается между ЕС и Украиной. Также отмечается, что гарантии безопасности касаются политической, военной и экономической помощи Украине. Гарантии могут предоставить не позднее начала июля. Ранее сообщалось, что Украина провела третий раунд переговоров по соглашению безопасности с США. Там обсуждался новый проект соглашения.