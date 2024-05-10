В Кургане ГИБДД подсказала, как не попасть в огромную пробку на выезде из города

Госавтоинспекция посоветовала водителям пользоваться интерактивными картами, чтобы избежать пробок при выезде из Кургана на трассу «Иртыш». Полицейские подсказали, что попасть на трассу можно через улицы: Гагарина, Омская, Карбышева и Загородная. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».
«ГИБДД информирует, что выезд из Кургана на трассу „Иртыш“ возможен по улицам Гагарина, Омская, Карбышева, Загородная. Для снижения транспортной нагрузки в часы пик Госавтоинспекция призывает водителей использовать интерактивные сервисы отслеживания пробок на дорогах», — говорится в сообщении представителей ведомства.
Для обеспечения безопасности движения на улице Гагарина на выезде из города уже установили светофор. Госавтоинспекция советует курганским водителям заранее продумывать маршрут движения, чтобы не попасть в огромные пробки.
Ранее в Курганской области вводились временные ограничения на передвижение грузовых автомобилей на участках трассы «Иртыш» из-за паводка. Курганцы вынуждены были простаивать в пробках, поскольку выросла транспортная нагрузка на дороги в регионе.
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Госавтоинспекция посоветовала водителям пользоваться интерактивными картами, чтобы избежать пробок при выезде из Кургана на трассу «Иртыш». Полицейские подсказали, что попасть на трассу можно через улицы: Гагарина, Омская, Карбышева и Загородная. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «ГИБДД информирует, что выезд из Кургана на трассу „Иртыш“ возможен по улицам Гагарина, Омская, Карбышева, Загородная. Для снижения транспортной нагрузки в часы пик Госавтоинспекция призывает водителей использовать интерактивные сервисы отслеживания пробок на дорогах», — говорится в сообщении представителей ведомства. Для обеспечения безопасности движения на улице Гагарина на выезде из города уже установили светофор. Госавтоинспекция советует курганским водителям заранее продумывать маршрут движения, чтобы не попасть в огромные пробки. Ранее в Курганской области вводились временные ограничения на передвижение грузовых автомобилей на участках трассы «Иртыш» из-за паводка. Курганцы вынуждены были простаивать в пробках, поскольку выросла транспортная нагрузка на дороги в регионе.