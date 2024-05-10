10 мая 2024
09 мая 2024

В Кургане ГИБДД подсказала, как не попасть в огромную пробку на выезде из города

В Кургане ГИБДД советует водителям продумывать маршрут из-за пробок
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Курганцы попадают в пробки, когда пытаются выехать из города на трассу «Иртыш» (архивное фото) Фото:

Госавтоинспекция посоветовала водителям пользоваться интерактивными картами, чтобы избежать пробок при выезде из Кургана на трассу «Иртыш». Полицейские подсказали, что попасть на трассу можно через улицы: Гагарина, Омская, Карбышева и Загородная. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«ГИБДД информирует, что выезд из Кургана на трассу „Иртыш“ возможен по улицам Гагарина, Омская, Карбышева, Загородная. Для снижения транспортной нагрузки в часы пик Госавтоинспекция призывает водителей использовать интерактивные сервисы отслеживания пробок на дорогах», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Для обеспечения безопасности движения на улице Гагарина на выезде из города уже установили светофор. Госавтоинспекция советует курганским водителям заранее продумывать маршрут движения, чтобы не попасть в огромные пробки.

Ранее в Курганской области вводились временные ограничения на передвижение грузовых автомобилей на участках трассы «Иртыш» из-за паводка. Курганцы вынуждены были простаивать в пробках, поскольку выросла транспортная нагрузка на дороги в регионе.

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Госавтоинспекция посоветовала водителям пользоваться интерактивными картами, чтобы избежать пробок при выезде из Кургана на трассу «Иртыш». Полицейские подсказали, что попасть на трассу можно через улицы: Гагарина, Омская, Карбышева и Загородная. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «ГИБДД информирует, что выезд из Кургана на трассу „Иртыш“ возможен по улицам Гагарина, Омская, Карбышева, Загородная. Для снижения транспортной нагрузки в часы пик Госавтоинспекция призывает водителей использовать интерактивные сервисы отслеживания пробок на дорогах», — говорится в сообщении представителей ведомства. Для обеспечения безопасности движения на улице Гагарина на выезде из города уже установили светофор. Госавтоинспекция советует курганским водителям заранее продумывать маршрут движения, чтобы не попасть в огромные пробки. Ранее в Курганской области вводились временные ограничения на передвижение грузовых автомобилей на участках трассы «Иртыш» из-за паводка. Курганцы вынуждены были простаивать в пробках, поскольку выросла транспортная нагрузка на дороги в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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