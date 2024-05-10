10 мая 2024

В Екатеринбурге срочно эвакуировали крупный ТЦ

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Космос» из-за короткого замыкания
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения пожарных. Тюмень, пожарная машина, огонь
В МЧС уточнили, что люди эвакуировались из здания из-за сработавшей пожарной сигнализации Фото:

В Екатеринбурге утром 11 мая эвакуировали посетителей ТЦ «Космос» на проспекте Космонавтов, 54 из-за короткого замыкания на кухне одного из заведений. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«В комнате для приготовления пищи произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения», — сообщили в ведомстве. Люди эвакуировались из-за срабатывания пожарной сигнализации.

В апреле на парковке ТЦ «Мега» также произошло короткое замыкание электрокабеля. Тогда прибывшие к месту происшествия пожарные машины обнаружили, что от огня сотрудники и очевидцы избавились своими силами.

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В Екатеринбурге утром 11 мая эвакуировали посетителей ТЦ «Космос» на проспекте Космонавтов, 54 из-за короткого замыкания на кухне одного из заведений. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области. «В комнате для приготовления пищи произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения», — сообщили в ведомстве. Люди эвакуировались из-за срабатывания пожарной сигнализации. В апреле на парковке ТЦ «Мега» также произошло короткое замыкание электрокабеля. Тогда прибывшие к месту происшествия пожарные машины обнаружили, что от огня сотрудники и очевидцы избавились своими силами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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