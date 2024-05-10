В Екатеринбурге срочно эвакуировали крупный ТЦ

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Космос» из-за короткого замыкания

11 мая 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

В МЧС уточнили, что люди эвакуировались из здания из-за сработавшей пожарной сигнализации Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Екатеринбурге утром 11 мая эвакуировали посетителей ТЦ «Космос» на проспекте Космонавтов, 54 из-за короткого замыкания на кухне одного из заведений. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области. «В комнате для приготовления пищи произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения», — сообщили в ведомстве. Люди эвакуировались из-за срабатывания пожарной сигнализации. В апреле на парковке ТЦ «Мега» также произошло короткое замыкание электрокабеля. Тогда прибывшие к месту происшествия пожарные машины обнаружили, что от огня сотрудники и очевидцы избавились своими силами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 11 мая эвакуировали посетителей ТЦ «Космос» на проспекте Космонавтов, 54 из-за короткого замыкания на кухне одного из заведений. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области. «В комнате для приготовления пищи произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения», — сообщили в ведомстве. Люди эвакуировались из-за срабатывания пожарной сигнализации. В апреле на парковке ТЦ «Мега» также произошло короткое замыкание электрокабеля. Тогда прибывшие к месту происшествия пожарные машины обнаружили, что от огня сотрудники и очевидцы избавились своими силами.