В Екатеринбурге срочно эвакуировали крупный ТЦ

В Екатеринбурге утром 11 мая эвакуировали посетителей ТЦ «Космос» на проспекте Космонавтов, 54 из-за короткого замыкания на кухне одного из заведений. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС Свердловской области.
«В комнате для приготовления пищи произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения», — сообщили в ведомстве. Люди эвакуировались из-за срабатывания пожарной сигнализации.
В апреле на парковке ТЦ «Мега» также произошло короткое замыкание электрокабеля. Тогда прибывшие к месту происшествия пожарные машины обнаружили, что от огня сотрудники и очевидцы избавились своими силами.
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