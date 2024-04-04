04 апреля 2024

В Екатеринбурге загорелся крупный ТЦ

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Работа торгового центра «Мега» после карантинных мер по Covid-19. Екатеринбург, торговый центр, тц, карантин, шопинг, магазин, екатеринбург , тц мега
Пожар вспыхнул на территории паркинга ТЦ Фото:

На парковке ТЦ «Мега» в Екатеринбурге утром 5 апреля произошел пожар. В пресс-службе МЧС Свердловской области сообщили URA.RU, что произошло короткое замыкание.

«Короткое замыкание электрокабеля в паркинге (ТЦ „Мега“ — прим. URA.RU). Потушено до прибытия огнеборцев», — сообщили в ведомстве.

К месту происшествия выезжали пожарные машины. Информации о пострадавших нет.

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На парковке ТЦ «Мега» в Екатеринбурге утром 5 апреля произошел пожар. В пресс-службе МЧС Свердловской области сообщили URA.RU, что произошло короткое замыкание. «Короткое замыкание электрокабеля в паркинге (ТЦ „Мега“ — прим. URA.RU). Потушено до прибытия огнеборцев», — сообщили в ведомстве. К месту происшествия выезжали пожарные машины. Информации о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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