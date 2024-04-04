В Екатеринбурге загорелся крупный ТЦ

Пожар вспыхнул на территории паркинга ТЦ
На парковке ТЦ «Мега» в Екатеринбурге утром 5 апреля произошел пожар. В пресс-службе МЧС Свердловской области сообщили URA.RU, что произошло короткое замыкание.
«Короткое замыкание электрокабеля в паркинге (ТЦ „Мега“ — прим. URA.RU). Потушено до прибытия огнеборцев», — сообщили в ведомстве.
К месту происшествия выезжали пожарные машины. Информации о пострадавших нет.
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